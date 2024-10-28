日本大選｜野村報告﹕若首相石破茂辭職　日圓跌勢或加劇

【日圓/日元/Yen】日本國會大選結束，由首相石破茂領導的自民黨，在選舉中失利，連同盟友公明黨的執政聯盟合共取得的議席仍未過半，在野黨黨魁野田佳彥更表示期望再次力爭拜相。目前日本傳媒報道，自民黨內部已開始流傳石破茂辭職的說法。野村最新報告指出，若石破茂辭職，以及執政聯盟擴大人﹑將鴿派政黨納入其中，或導致日本央行延遲加息，不利日圓走勢。



野村於報告內指出，縱使石破茂表明會繼續履行首相職務，但自民黨內部要求他辭職壓力增加。若石破茂一旦辭職，被視為貨幣政策「鴿派」人物高市早苗有可能接任。

該行又指出日圓兌美元會否失守155，將取決於美國大選「紅潮橫掃」的情景是否成真。同時預期若日圓進一步走軟，日本當局可能進行口頭干預，考慮到公眾對日圓走軟批評，以及日本央行行長將留任的事實，政府不太可能大幅調整貨幣政策立場令日圓走軟。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

執政聯盟15年來未能在國會取得大多數

日本執政聯盟自2009年以來首次未能在國會贏得多數席位，形成兩大陣營將展開角逐組建政府的局面，日本政局前景陷入不確定，拖累日圓下跌。

石破茂早前被問及是否會考慮與其他政黨組成聯盟時，他稱，如果政策一致，願意與其他政黨合作。分析認為，日本政壇似乎將迎來弱勢的政府，或使日本央行的前景複雜化。該央行正等待再次加息的合適時機，外界普遍預計將在本周四(31日)的下次政策會議上維持利率不變。