日本大選｜在野黨奪眾議院過半數席位 野田佳彥：擬爭取再任首相
撰文：張子傑
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日本10月27日舉行的眾議院選舉結果塵埃落定，上台不久的首相石破茂率領自民黨和公明黨等執政聯盟慘敗，無法保住233席過半數的最低要求。一眾在野黨則奪得244席，其中148席由立憲民主黨（下稱立民）贏得，黨魁野田佳彥表示，有意角逐首相一職。
共同網27日報道，野田27日晚上接受民營電視台訪問時，稱立民黨就與其他政黨合作持開放態度，指自己的立場是不讓自民和公明黨組成的聯盟繼續執政。他又表示如果在推動徹底的政治改革有共識，就希望與其他政黨展開對話。
野田亦提到自己有意再次上台執政，認為既然提出政權更迭才是政治改革，就要去追求這個目標。
現年67歲的野田曾在2011年9月當選首相，但執政一年多就因為在大選中慘敗，被自民黨的安倍晉三取代上台。
自民黨在今次大選只得191席，比選前的256席明顯減少，但仍保住眾議院第一大黨，石破茂28日表示無意辭職，稱希望與獲得28席的在野黨國民民主黨合作。不過國民民主黨領袖玉木雄一郎則重申，希望政府和執政黨可以實現該黨的政策。
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