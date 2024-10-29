新加坡淡馬錫：特朗普當選將致全球經濟放緩　中國明年迎崎嶇一年

新加坡國有投資公司警告稱，特朗普的選舉勝利可能不一定會為世界經濟和金融市場帶來好處。淡馬錫國際首席投資長Rohit Sipahimalani表示，特朗普政府將導致全球經濟成長放緩，最終影響美國公司。



Rohit Sipahimalani在接受彭博電視台採訪時表示，傳統觀點和共識是由特朗普擔任總統對市場更有利，市場希望降低稅收和進一步放鬆監管。但展望 2025 年，情況並不那麼清晰。

在下週的美國總統大選之前，世界各地的投資者都處於緊張狀態。根據最新的彭博市場即時脈搏調查，特朗普的勝利將比他的民主黨對手賀錦麗對持有股票和比特幣的投資者更有利。

Sipahimalani表示，雖然賀錦麗獲勝將對新興市場有利，但特朗普獲勝可能會產生相反的效果。特朗普獲勝可能意味著美元走強，利率也將高於賀錦麗政府。關稅將造成不確定性，這對投資來說從來都沒有好處，實際上這不僅對新興市場，而且對全世界都會產生負面影響，影響全球成長。

關於中國，Sipahimalani預計，接下來的一年將是崎嶇不平的。他並重申了他先前的言論，即中國當局實施財政刺激的方式重要，但無論政府現在採取什麼政策，他們都需要反覆幾次才能做出正確的決定。