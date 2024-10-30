美股｜道指收市跌154點 納指升0.78%創新高
撰文：蕭通
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市場觀望及評估本周一系列企業公布業績，加上美國債息上漲帶來壓力。美股周二（10月29日）個別發展，道指收市跌154點，納指則漲0.78%。
反映中概股的金龍指數收跌1.44%。其中，阿里巴巴跌0.11%、小鵬汽車挫4.29%。恒指夜市期指收報20,746點，跌43點，較恒指收市20,701高水45點，成交14,937張。
道指收市報42,233.25點，跌154.52點或0.36%；納指報18,712.75點，升145.56點或0.78%；標普500指數收市報5,832.97點，升9.45點或0.16%。
Alphabet績前升近1.8% AMD漲4%
多間科技巨頭本周將公布季績，其中Google母公司Alphabet將於周二收市後公布，其股價至收市升1.78%。預定周三（30日）公布季績的META和微軟，股價分別升2.62%及1.26%。
另外，晶片股AMD漲4.01%。
Vans母公司飆27% 特朗普社媒再升近9%
Vans母公司VFCorp 股價上漲26.95%，此前該公司公布兩季以來首次獲利。福特（Ford）預期年度獲利僅到下限， 股價下跌8.45%。
隨著美國大選逼近，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT單日再飆8.76%。
9月份JOLTS職缺少於預期
數據方面，勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，9月職缺數量為744萬個，少於市場預計為800萬個。
另外，美國10月消費者信心指數升至108.7，創9個月新高，亦高過市場預期，由於消費者對勞動力市場看法改善。