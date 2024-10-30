美股｜道指收市跌154點　納指升0.78%創新高

市場觀望及評估本周一系列企業公布業績，加上美國債息上漲帶來壓力。美股周二（10月29日）個別發展，道指收市跌154點，納指則漲0.78%。



反映中概股的金龍指數收跌1.44%。其中，阿里巴巴跌0.11%、小鵬汽車挫4.29%。恒指夜市期指收報20,746點，跌43點，較恒指收市20,701高水45點，成交14,937張。



道指收市報42,233.25點，跌154.52點或0.36%；納指報18,712.75點，升145.56點或0.78%；標普500指數收市報5,832.97點，升9.45點或0.16%。

圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

Alphabet績前升近1.8% AMD漲4%

多間科技巨頭本周將公布季績，其中Google母公司Alphabet將於周二收市後公布，其股價至收市升1.78%。預定周三（30日）公布季績的META和微軟，股價分別升2.62%及1.26%。

另外，晶片股AMD漲4.01%。

2024年4月22日，德國漢諾威，圖為人們在博覽會期間，走過一個Google公司的標誌。（Reuters）

Vans母公司飆27% 特朗普社媒再升近9%

Vans母公司VFCorp 股價上漲26.95%，此前該公司公布兩季以來首次獲利。福特（Ford）預期年度獲利僅到下限， 股價下跌8.45%。

隨著美國大選逼近，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT單日再飆8.76%。

圖為2024年10月29日，共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會。（Reuters）

9月份JOLTS職缺少於預期

數據方面，勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，9月職缺數量為744萬個，少於市場預計為800萬個。

另外，美國10月消費者信心指數升至108.7，創9個月新高，亦高過市場預期，由於消費者對勞動力市場看法改善。