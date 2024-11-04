中小企融資新方案　PAObank企業抵押貸款額高達3,500萬

香港的中小企在現今市場環境中面臨著眾多經營挑戰，包括人才短缺、營運成本高昂、市場競爭激烈等，其中，資金周轉壓力尤爲突出。中小企融資渠道有限，令日常營運受到限制之餘，亦阻礙了其升級轉型與拓展市場的能力。中小企作為香港經濟不可或缺的一部分，長遠而言，這些挑戰將影響香港整體經濟的活力和發展。有見及此，PAObank特意推出「企業抵押貸款」，助中小企突破融資瓶頸，把握市場機遇。



靈活高額貸款方案 助中小企把握市場機遇

PAObank推出的「企業抵押貸款」方案專為中小企量身定制，提供高達3,500萬港元的貸款額度，最高可達抵押品（包括住宅、商舖、寫字樓或工業大廈）市值的80%，高貸款額在市場中實屬罕見，可滿足中小企對大額融資的迫切需求。貸款方案更提供企業抵押分期貸款，及企業抵押循環貸款兩種靈活選擇，為中小企投資設備、擴展業務或升級轉型的計劃帶來更大彈性，有助一眾客戶以更充裕的資金發展業務。「企業抵押貸款」方案使中小企能夠更有效地利用現有資產，獲取更大的經濟效益，同時抓住市場上的機遇，推動企業持續成長。

了解更多有關「企業抵押貸款」方案：https://www.paob.com.hk/tc/sme-bsl.html

PAObank特意推出「企業抵押貸款」，助中小企突破融資瓶頸，把握市場機遇。

傑出貢獻備受肯定 致力推動普惠金融

事實上，PAObank自2020年9月開業以來，一直秉持與中小企並肩同行的初心，致力支援香港中小企的發展，並實現普惠金融的承諾。作為香港最佳中小企數字銀行¹，PAObank利用金融科技的優勢，為中小企提供更靈活便捷的數碼化銀行服務，積極填補金融服務的缺口，提升用戶體驗。銀行同時配合政府的政策和措施，並關顧容易被市場忽略的中小企融資需求。截至2024年6 月30日，PAObank中小企客戶中，有32%² 為首次獲得銀行貸款，另外有10%³ 的初創公司獲無抵押貸款，反映PAObank在普及金融方面的成效。未來PAObank將繼續擴大市場份額，為促進香港經濟的發展貢獻力量。

PAObank在推動數碼化銀行服務和普及金融方面的努力與貢獻，一直受到業界的高度肯定。今年，PAObank囊括七項國際及本地獎項，包括《歐洲貨幣》雜誌「2024年卓越大獎 — 香港最佳中小企銀行」、The Digital Banker頒發Global SME Banking Innovation Awards 2024「香港最佳中小企業銀行」、2024《亞洲銀行家》「香港卓越零售金融及科技創新獎 — 最佳數位化中小企業金融服務獎」、《財資》2024年Triple A「金融科技獎 — 最佳中小企虛擬銀行」、《彭博商業周刊／中文版》金融機構大獎2024「年度虛擬銀行 — 卓越大獎」、香港中小型企業總商會2024「中小企業最佳拍檔獎」以及香港通訊業聯會「非凡年獎2024 —最佳金融科技獎（銀獎）」。

中小企貸款現金獎賞計劃

由即日起至2024年11月30日（「推廣期」），中小企客戶凡成功申請「企業抵押貸款」，並於指定日期前提取貸款，可享高達15,000港元現金獎賞⁴。

推廣期內，成功申請「企業抵押貸款」客戶需於2025年2月28日或之前提取貸款。現金獎賞金額將根據每筆合資格貸款而定。現金獎賞將以港元並分一期或兩期等額發放。第一期現金獎賞及第二期現金獎賞將分別於合資格企業抵押貸款（包括企業抵押分期貸款及企業抵押循環貸款）的最後一筆提款後之第六個月及第十二個月後五至六個星期內，存入合資格客戶之儲蓄賬戶。有關詳情，請參閱PAObank網站內的四周年現金獎賞計劃（推廣）之條款及細則。

如有查詢，請致電PAObank客戶服務熱線3762 9900。

¹ PAO Bank Limited獲《歐洲貨幣》雜誌頒發「2024年香港最佳中小企銀行」和《財資》頒發「2024年最佳中小企虛擬銀行」。

² 截至 2024年6月30日止，PAObank 已審批的貸款中，有32%的中小企客戶乃首次獲得銀行貸款。

³ 截至2024年6月30日止，PAObank 已審批的貸款中，其中10%乃營運少於三年的中小企客戶。

⁴ 服務及優惠受條款及細則約束。

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（資料及相片由客戶提供）