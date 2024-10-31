美股｜道指收市跌91點　納指挫0.56%　超微電腦瀉逾32%

晶片股周三（10月30日）下跌，加上市場觀望Meta等巨企公布業績。美股周三下滑，道指盤中曾升逾200點，但至收市倒跌91點，納指挫0.56%。其中，AI伺服器生產商超微電腦（Super Micro）核數師辭任，股價瀉32.68%。



反映中概股的金龍指數收跌0.96%。其中，阿里巴巴跌1.13%、蔚來汽車挫4.46%。恒指夜市期指收報20,511點，升71點，較恒指收市20,380高水130點，成交13,695張。



道指收市報42,141.54點，跌91.51點或0.22%；納指報18,607.93點，跌104.82點或0.56%；標普500指數收市報5,813.67點，跌19.25點或0.33%。

Meta標誌: 圖為2022年12月6日，在比利時布魯塞爾拍攝的Meta標誌。（Reuters）

Meta績前下跌 AMD挫一成 Qorvo瀉27%

多間科技巨頭本周將公布季績，其中Google母公司Alphabet前一日公布業績後，其股價周三最多曾漲逾7%，至收市收窄至升2.82%。預定收市後公布季績的Meta和微軟（Microsoft），前者股價跌0.25%，後者則升0.13%。

多隻晶片股下滑，AMD季度營收和銷售預測令投資者失望後，股價下跌10.62%。Qorvo亦因財報遜預期，股價瀉27.31%。AI晶片龍頭Nvidia受累跌1.36%。Intel則跌2.62%，為跌幅最大道指成份股。

禮來：圖為2021年3月5日，禮來公司（Eli Lilly）位於新澤西州的廠房標誌。（Reuters）

禮來公司股價跌逾6% 特朗普社媒瀉22%

Caterpillar因需求放緩而下調了年度銷售預期，該公司股價下跌2.13%。禮來公司（Eli Lilly）因減肥和糖尿病藥物銷售未達預期，股價跌6.28%。

美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT，連續多日急漲後，周三大跌22.29%。

第3季GDP增長遜預期 ADP私企職位增長超預期

數據方面，美國第三季國內生產總值（GDP）環比年率初值增長2.8%，低於市場預期的3%。核心個人消費支出（PCE）物價指數初值升2.2%，則高於預期的2.1%。另外，10月ADP私人企業職位增加23.3萬個，遠多於市場預期的11.4萬個。