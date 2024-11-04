AI時代私隱保衛戰號角響起　談數據隱私與經濟發展｜方保僑

近年來，人工智能（AI）急速發展，為人類帶來無限可能，卻同時衍生諸多隱私問題。其中，社交媒體平台作為個人數據的集散地，成為各方覬覦的目標。數據擷取技術的日益精進，令我們的個人資訊變得唾手可得，引起全球關注。



香港私隱專員公署與全球十五個私隱保障機構近日聯合發聲，向各大社交媒體平台發出了一份強而有力的聯合聲明。這份聲明不僅標誌著全球對數據隱私問題的高度關注，更反映AI時代下，我們正面臨一場前所未有的隱私保衛戰。

數據，是驅動AI發展的燃料。然而，當數據被無限制地擷取、利用，甚至濫用時，隱私便成為了最脆弱的防線。被擷取的數據，不僅可能被用於訓練AI模型，更可能被用於精準廣告、甚至更具惡意的目的，如身份盜竊、網絡欺詐等。

AI的發展為人類帶來巨大的潛力。（Reuters）

AI的發展為人類帶來巨大的潛力，從醫療健康到金融服務，AI都發揮著越來越重要的作用。然而，AI的發展也帶來了新的挑戰，其中最為突出的便是隱私問題。一方面，AI發展需要大量數據支持，因而不可避免涉及個人隱私的收集和利用。另一方面，如果不能有效地保護個人隱私，AI的發展將會受到嚴重的阻礙，甚至會對社會造成負面影響。

全球十五個私隱保障機構的聯合聲明，無疑向全球的社交媒體平台發出了一個強烈的信號：保護用戶的隱私是底線，不容逾越。聲明中提出的多項建議，如綜合使用多種保安措施、考慮使用AI技術加強防禦非法數據擷取等，為社交媒體平台提供了具體的行動指南。

香港作為一個國際化城市，一直以來都高度重視個人資料的保護。私隱專員公署在過去幾年間，發佈了一系列關於AI和數據隱私的指引，為香港的企業和機構提供了清晰的指引。雖然全球各國都積極推進數據隱私保護的立法和監管，但要完全解決數據隱私問題，仍然任重道遠。一方面，AI技術的發展日新月異，新的隱私風險不斷湧現；另一方面，數據隱私保護與經濟發展之間存在一定的矛盾。

面對這些挑戰，我們需要從多方面入手，包括完善相關法律法規，明確個人數據的定義、收集、使用和保護的規則；加強對社交媒體平台等數據處理者的監管，確保其遵守相關法律法規；開發更加安全、可靠的數據處理技術，保障個人數據的安全，及加強對公眾的數據隱私教育，提高公眾的自我保護意識。只有在保障隱私的前提下，AI才能真正為人類社會帶來福祉。讓我們共同努力，為構建一個更加安全、透明、可信的數碼年代而奮鬥。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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