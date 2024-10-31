本港第3季負資產破4萬宗　爆升逾萬宗或34%　兼創近21年以來新高

金管局今日公布第三季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。第三季末負資產住宅按揭貸款宗數為40,713宗，較第二季末30,288宗上升逾萬宗（逾34%）之餘，宗數創自2003年第4季（67,575宗）後﹑即近21年的新高。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。



金管局表示，負資產住宅按揭貸款涉及的金額由第2季末的1,550億港元，增加至第3季末的2,075億港元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由第二季末的100億港元，增加至第三季末的158億港元。

第三季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.13%，相較第2季末的0.11%，仍維持於低水平。

宗數按季大增逾34%

金管局指出必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。

上月新批按揭貸款額降20.6%

此外金管局亦公布公布2024年9月份的住宅按揭統計調查結果。9月份新申請貸款個案較8月份按月減少15.9%，至4,977宗。

當局又指出9月份新批出的按揭貸款額較8月份減少20.6%，至173億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少27.2%，至56億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少15.4%，至100億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少25.1%，至18億港元。

9月份新取用按揭貸款額較8月份減少3.6%，至154億港元。

至於以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，9月份與8月份比較沒有轉變，維持於88.6%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的6%下降至9月份的4.2%。

9月份未償還按揭貸款總額按月增加0.1%，至18,728億港元。按揭貸款拖欠比率為0.11%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。