金管局：9月本港存款總額增5.8%　港元存款增2.5%

金管局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在9月份上升0.8%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.9%及0.6%。由年初截至9月底計，存款總額及港元存款分別上升5.8%及2.5%。



人民幣存款僅增0.2%

香港人民幣存款在9月份上升0.2%，於9月底為10,163億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為 12,672億元人民幣，而8月份為12,679億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

貸款與墊款增0.5%

9月份貸款與墊款總額上升0.5%，由年初截至9月底計則下跌2.1%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在9月份分別上升0.5%及0.8%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由8月底的79.3%，下跌至9月底的78.4%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升0.3%後，在2024年第3季按季下跌0.8%。按經濟用途分析，對證券經紀的貸款上升，而對建造業、物業發展與投資的貸款則下跌。

9月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.9%，與去年同期比較均上升3.0%。9月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升3.6%，與去年同期比較上升3.2%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於9月份均上升0.6%，與去年同期比較，M2及M3均上升8.5%。

由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素（例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動）影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。