The Henderson頂層宴會廳　飽覽中環夜景　「金鐘三寶」遇勁敵

中環甲級商廈群近日再添一頂「皇冠」，講緊嘅係恒基地產﹙0012﹚力作The Henderson。呢個新地標，外形設計獨特，由4,000塊雙弧玻璃組成，而且引入不少創新技術，早已帶起話題。

有「皇冠」自然有明珠，這非The Henderson頂層宴會廳Cloud 39莫屬；取名Cloud 39，一來位於39樓；二來是全港最高的頂層玻璃宴會廳。

Cloud 39 近千呎露天陽台，把270度中環靚景全收眼簾。﹙倪清江攝﹚

溫多娜知道，Cloud 39 明年1月1日才正式開業，但日前應恒基的邀請出席Cloud 39招待酒會，與一眾傳媒管理層、專欄作家及KOL「搶先」參觀。大廈有兩部專𨋢直達宴會廳，甫步出電梯，前衛不凡，6,800呎的宴會廳屬無柱空間，樓層高度達8米，可容納最多500人，而罕有玻璃透明天幕設計，夜幕低垂時盡情飽覽中環夜空；「更正」嘅係，近千呎的露天陽台，把270度中環靚景全收眼簾。

The Henderson建築花費不菲，但並非遙不可及。恒基公關大員向溫多娜透露，Cloud 39日後會開放予公眾租借，作派對、婚禮或會議等用途，實為在中環搞活動增添靚地方，今次「金鐘三寶」可謂遇勁敵。