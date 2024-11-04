彭博﹕LVMH北京旗艦店或延至明年開業　市道疲弱打亂高端品牌部署

內地經濟放緩，影響零售及消費行業發展步伐。《彭博》報道，奢侈品牌集團LVMH原計劃今年上半年開設的北京旗艦店，至今仍未開幕，恐將推遲至明年。報道指出高端品牌因內地消費市場迅速下滑而打亂計劃，現正忙於調整策略。



報道指出LVMH主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）去年6月曾到訪內地並參觀位於北京的旗艦店，該旗艦店共5層樓，惟時隔一年多，旗艦店仍未竣工兼有圍板圍起。報道引述知情人士透露，旗艦店可能最遲明年才開業。

2023年6月，LVMH集團創始人阿爾諾（右二）曾被網民拍到現身北京王府中環。（互聯網）

歐洲奢侈品行業市值蒸發近2萬億

報道又指，LVMH北京旗艦店進度如此緩慢，反映歐洲奢侈品牌在內地面臨的挑戰嚴竣。隨着疫情封控措施解除後，市場憧憬內地對奢侈品需求會有所反彈，然而事與願違，相關市場面對快速萎縮，除LVMH外，持有Gucci的開雲集團（Kering）等歐洲名牌，自3月以來市值合共蒸發約2,510億美元（約1.95萬億港元）。

顧問公司Luxurnsight行政總裁Jonathan Siboni表示，全球奢侈品廠在內地過度擴張，同時內地消費者則認為外國品牌的吸引力亦不如一年前。另一顧問公司Digital Luxury Group稱，經過多年的高速增長，內地奢侈品市場今年預計將萎縮15%。