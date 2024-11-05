美股｜美國總統大選前夕　道指收跌257點　特朗普社媒升逾12%

美國大選舉行前夕，市場觀望氣氛濃厚，投資者並關注聯儲局本周議息決定。美股周一（11月4日）下跌，道指中段跌幅曾擴至404點，至收市跌257點，納指挫0.33%。



圖為2024年6月14日，美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數漲1.1% 恒指夜期平水

反映中概股的金龍指數收漲1.10%。其中，阿里巴巴升0.84%、小鵬汽車升4.77%。恒指夜市期指收報20,568點，跌13點，較恒指收市20,567點大致平水，成交13,643張。

道指收市報41,794.60點，跌257.59點或0.61%；納指報18,179.98點，跌59.93點或0.33%；標普500指數收市報5,712.69點，跌16.11點或0.28%。

圖為2018年7月11日，人們走過位於中國北京華貿中心的特斯拉（Tesla）中國總部外陳列室。（Reuters）

Tesla跌2.47% Intel挫近3%

蘋果股價跌0.40%，此前股神巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway）披露，上季再度減持蘋果股票。其他大型股方面，Tesla跌2.47%、Amazon挫1.09%，微轉亦跌0.47%。

Nvidia將取代Intel納入道指成分股，Nvidia股價一度升超過2%，至收市縮窄至升0.48%，每股收報136.05美元。Intel則挫2.93%，為表跌幅最大道指成份股。

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT連日下跌，周一反彈12.37%。

Constellation Energy在公佈業績後下跌12.46%，而核電公用事業公司Talen Energy下跌2.23%。

圖為2024年3月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social 所屬公司，以股票代號「DJT」在納斯達克市場掛牌交易。（Reuters）

9月工廠訂單跌0.5%符預期

數據方面，美國9月耐用品訂單修正後為按月跌0.7%，前值為跌0.8%。工廠訂單按月跌0.5%，符合市場預期。