美國大選｜關鍵時刻敏感數據滑鐵盧　這是給特朗普的大禮

11月1日晚上，美國勞工部公布了一個令市場詫異的非農就業數據。美國10月非農就業新增加1.2萬人，而市場預期值是10.5萬人，上個月非農就業還增加25.4萬人，結果僅過了一個月，這個新增就業人數就出現斷崖式縮水。



雖然美國方面給出的理由是美國10月遭到兩場颶風重創，還有波音公司罷工。但這更多只是充撐的理由。

這次市場預期值也才10.5萬人，不到上個月的一半，也就是市場的預期值已經是把颶風和波音公司罷工的影響考慮進去，那麼正常美國10月非農就業數據也應該至少有10萬人。

圖為2024年10月10日，颶風米爾頓（Milton）在美國佛州造成嚴重災情。（Reuters）

結果實際公布值只有1.2萬人，只有市場預期值的1/10！而且大選在即，甚至不得不懷疑，這公布的1.2萬人新增就業數據，還是已經美化後的結果。且，沿着這個思路細思極恐。

上個月，美國公布了非常亮眼的非農就業數據。9月非農就業人數增加25.4萬人，遠超市場預計的15萬人左右。並且，上個月，美國勞工部還大幅上修了之前兩個月的數值。7月非農新增就業人數由原來的8.9萬人上調至14.4萬人；8月則由14.2萬人上調至15.9萬人。

結果，這個公布的10月非農數據僅僅只有1.2萬人，並且還大幅下修了過去兩個月的數值。8月非農就業人數，從之前15.9萬人，大幅下修到8.1萬人，又直接下修了一半。9月的非農就業人數，從25.4萬人，下修到22.3萬人……這是什麼騷操作？！

2024年9月13日，美國華盛頓州倫頓（Renton），波音工廠的工人聚集在生產設施入口附近的糾察線上進行首日罷工。（Reuters）

毫無疑問的，美國現在的經濟數據都是在為選舉服務，在為政治服務，不過也能從公布的經濟數據，去探究背後勢力公布這樣數據的意圖。

上個月美國勞工部刻意去公布這樣亮眼的非農就業數據，這是為了賀錦麗(Kamala Harris, 又譯哈里斯)選情造勢。那麼距離美國大選正式投票日僅僅只有四天時間，在間隔這麼短的時間裏，公布這樣一份糟糕的非農就業數據，顯然對哈賀錦麗選情不利。

這說明，美國背後的資本勢力也開始更多在押注特朗普(Donald Trump)獲勝。這份糟糕的非農就業數據，等於是給特朗普送了一份大禮。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

特朗普肯定是不會放過這次機會，特朗普11月1日就在密歇根州的一場集會上稱，「這是美國歷史上最糟糕的就業報告」。特朗普是在集會進行過程中說，「如果賀錦麗再做四年，你的家人就永遠無法——你將永遠無法從這些愚蠢的人治理下的經濟中恢復過來。」特朗普批評非農報告中1.2萬這個數字少得可憐，聲稱他從未聽說過1.2萬個就業崗位。

不過，這裏有必要幫特朗普恢復一下記憶。2020年由於疫情危機，美國非農一度有過史上最誇張的單月負增長幅度。2020年4月，美國非農就業人口減少2050萬人，在一個月內抹掉了10年來增加的就業崗位。