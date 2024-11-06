遭安永「割席」兼業績指引遜色　超微電腦陷退市危機　盤後瀉16%

人工智能AI伺服器公司超微電腦（美：SMCI）此前陷入財務誠信危機，公司初步估算截至9月底季度業績，料期內淨銷售收入約為59至60億美元，遠遜預期；而對於下一季度的指引，更只料營收為55至61億美元，令人失望。



公司盤後股價應聲插水，現挫近16%，報23.3美元。



上月遭安永「割席」 特別委員會指管理層無欺詐

具體而言，今次粗略的財報預估中，公司預計經調整EPS為0.75至0.76美元，毛利率就有13.3%。公司此前遭四大會計師事務所之一的安永「割席」，稱不願與公司的財務報表有任何聯繫，引發市場對其財報的誠信憂慮。

公司的特別委員會發佈聲明稱，審計委員會始終獨立運作，未有發現管理層或董事會有任何欺瞞、亦或行為不當的證據。且針對安永提出的問題，超微電腦也已初步完成調查，委員會建議公司實施一系列補救措施，預定本週或下週針對完成的工作提交完整報告。

安永曾稱不願與公司的財務報表產生任何關係，引發市場對其財報的誠信憂慮。（資料圖片）

仍難料何時發佈年報 稱盡快採取行動保掛牌

此外，公司原本應在8月底就應提交的10-K年報，其依舊無法預測何時能發布。美超微表示，將盡快採取一切必要行動，符合在納斯達克（NASDAQ）繼續掛牌的規定，否則須向NASDAQ提交補救計劃、以重新符合掛牌規定。假設許可寬限，則寬限期限就可延長至明年2月。