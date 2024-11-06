美國大選｜A股「玄學」炒股　賀錦麗諧音股挫　川大智勝單月漲8成

【美國總統大選2024 / 美國大選/ 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國總體大選結果揭盅在即，A股素有「玄學炒股」的傾向，相似相近的股份名稱，往往因此而炒高或暴瀉。



共和黨候選人特朗普（Donald Trump，內地譯川普）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，內地譯哈里斯），就在A股相似名稱的股份表現中，反映內地股民，似乎對特朗普更看高一線。今日內地三大指數微升，上證現升0.2%，深證就升0.4%。



多隻賀錦麗諧音股挫

不過就諧音看來，內地藥企股份哈三聯（深：002900），諧音哈里斯連勝，就挫5.6%，報11.5元。另一隻個股哈爾斯（深：002615），諧音哈里斯，就挫5.2%，報9.2元。而滴眼液公司莎普愛思（滬：603168），因諧音殺川普、愛哈里斯就挫3.8%，報8.8元。

美國大選投票日2024年11月5日來臨，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。（資料圖片）

川大智勝諧音撐特朗普 現漲逾半成

A股的特朗普概念股就為川大智勝（深：002253），因諧音川普依靠智謀取得勝利，在上一次特朗普參選時，就表現出極其緊密的股價反應。今次該股一個月內漲幅足有85.8%。公司股價現升5.6%，報22.5元。

但伴隨投票結果續發出，賀錦麗有奮起直追勢頭，該股盤中也一度轉挫。且該公司為科技服務公司，或也受惠於今年熱炒的低空經濟、自動駕駛等概念。