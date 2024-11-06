保誠首三季新業務利潤增11%　股價逆市上揚

保誠（2378）公布今年首9個月業務表現，期內新業務利潤23.47億美元，按固定滙率計算，按年增長11%，按實質滙率則增長10%。期內年度保費等值銷售額46.38億美元，按固定及實質滙率計算，按年分別升7%及5%。截至上午11時12點，保誠最新報66.1元，升0.7%，成交額為310萬元。



全年有望實現9%至13%的新業務利潤增長

期內香港新業務利潤增長8%，保誠表示，這有賴於今年早前採取定價行動令新業務利潤率有所改善，以及持續專注於所售產品質素。保誠表示，鑑於首9個月的業務表現，相信有望實現預期的2024年新業務利潤增長9%至13%，從而達致2027年新業務利潤目標。

截至9月底止3個月的年度保費等值銷售總額較去年同期增長12%，首9個月銷售額相比去年表現優於市場的情況下僅下降1%。整體代理年度保費等值銷售額於首9個月有所減少，但隨着9月勢頭向好，截至9月底止3個月的代理年度保費等值銷售額按年增長8%。第三季度銀行保險渠道年度保費等值銷售額較去年同期增長33%。

保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，於第三季度，新業務延續過往的動能，符合預期。截至9月底止3個月的年度保費等值銷售額較去年同期增長10%。新業務利潤在多渠道分銷模式推動下全面提高，其中大中華區、東盟及非洲按地區總額基準錄得增長