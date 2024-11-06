領展上半年收益增6.4%　每基金單位分派1.3489元按年升3.7%

領展（0823）公布，截至9月底，上半年收益按年增6.4%至71.53億元，物業收入淨額增5.8%至53.59億元，主要因為有關增長主要來自於2024年2月收購上海七寶領展廣場額外50%權益後，該資產全面綜合入賬。



另外，可分派總額於上半年增加4.3%至34.76億元；每基金單位分派於期內按年增加3.7%至134.89港仙。截至9月底淨負債比率為20.6%，較2024年3月31日的19.5%有所增加。



期內，香港物業組合收益總額及物業收入淨額仍分別按年增長2.2%及2.4%。有關增長受零售表現改善帶動，惟部分增長被辦公大樓及停車場業績疲弱所抵銷。儘管零售業氣氛疲軟，零售物業組合維持高達97.8%的租用率，又表示，租賃團隊努力下期內已簽訂超過300份新租約。截至9月底平均每平方呎租金為64.5港元。

商戶每平方呎銷售總額按年下降4.3%

不過，由於港元強勢及消費模式轉變導致消費低迷，領展房託之香港零售物業組合的商戶每平方呎銷售總額按年下降4.3%，而整體香港市場則按年下降8.8%。整體平均續租租金調整率維持0.7%的正增長，整體租金對銷售額比例則維持於13.1%。

至於上半年，集團完成富善及秀茂坪商場的資產提升項目，涉及資本開支分別為3,700萬元及5,500萬元，預計投資回報率分別為17.2%及19.9%。 集團已為目前正在規劃及待法定審批的項目預留資本開支約6.57億元；正在進行的資產提升項目涉及資本開支共7,500萬港元，該等項目預期於2024年底至2025年中完工。

內地物業組合收益增近四成

內地方面，儘管於2024/2025財年上半年面對市場逆境，中國內地物業組合的總收益及物業收入淨額分別按年增長39.2%及37.6%。

領展表示，展望未來，美國減息，加上受勞工市場緊張支撐帶動就業收入改善，預期將會支持長期增長。此外，港元轉弱預計將緩和出境消費。然而，消費模式轉變的持續影響以及出入境旅遊復甦速度不平衡將繼續為本港消費蒙上陰影，這一趨勢預計在短期內不會減退。