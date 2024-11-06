美國大選｜Trump trade發酵　Bitcoin搶先「起哄」　港股恐獨憔悴

【美國總統大選2024 / 美國大選/ 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國大選塵埃落地，對中國較為「不友善」的特朗普強勢回朝，美股、虛擬貨幣及黃金價格等，近日早已走高「贈慶」，而港股則走軟。有基金專家預計，特朗普勝出料提升市場風險胃納，對美股、黃金及比特幣價格等帶來進一步支持，後兩者有望繼續創新高，故此投資者目前入市也未屬太遲。至於港股，短線料持續下挫，中長線也存較多不明朗因素而較難有大突破。



林嘉麒表示，特朗普勝出料提升市場風險胃納，並對美股、黃金及比特幣價格等帶來進一步支持，當中美股看好科技、金融及零售板塊。（資料圖片）

美股、黃金及比特幣 料進一步上升

特朗普宣布回朝，金融市場「高下立見」，美股期貨上揚，美股主要銀行股在夜盤交易上揚， 比特幣盤中也升穿74,000美元關口創新高，而金價續上揚。至於港股，恒指盤中瀉逾500點。

元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，特朗普勝出料提升市場風險胃納，並對美股、黃金及比特幣價格等帶來進一步支持，當中特朗普政策支持的比特幣有望明年初有望升穿10萬美元關口再創新高，而黃金也同樣上看每盎司3,000美元。

美股方面，料短期內特朗普政策支持的科技股，將會受到風險資金追捧。中長期來看，也可同時留意金融及消費板塊，美國經濟有望受惠於特朗普政策，前景較為樂觀，料將利好銀行及大型零售股。

林嘉麒對於港股就不會過於樂觀，預計短期內將下試19500點。（資料圖片）

港股料短期內下試19500點

另一邊廂，對於港股就不會過於樂觀，預計短期內將下試19500點。林嘉麒料︰「起碼跌1000點來反映（特朗普上台）」。

個別板塊包括科技、出口及新能源板塊等，受被制裁及提升關稅風險影響，下跌明顯。中長期來看，走勢料有較多不明朗因素，因會更依賴內地經濟及政策，預計恒指未來12個月將難以突破23000點。

特朗普上台後，對於目前正在召開的人大常委會議會否加碼10萬億元救經濟方案？林嘉麒就表示，機會不會太高，因涉及赤字控制問題，相信不會大幅加碼支持經濟規模。不過，他建議投資者仍可留意公用股或中資電訊等，與美國及特朗普關聯性不太大的板塊。

瑞銀表示，如果特朗普獲勝引發市場大幅回檔，會帶來買入機會。（資料圖片）

瑞銀認為中國股市迎買入機會

不過，也有投行相對樂觀。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室則表示，值得關注的是中國股市的潛在機遇。如果特朗普獲勝引發市場大幅回檔，會帶來買入機會。

瑞銀表示，投資者需要為未來幾天潛在的市場波動加劇做好準備。市場短線震盪將帶來優化長期組合的契機，股票、中國市場、債券和黃金等領域都有望出現建倉機會。此外，還可考慮分散美元持倉，因儘管在特朗普獲勝情景下，美元短期內可能走強，但預計無論誰贏得大選，中期內美元都將走弱。投資者應趁反彈之機，將美元敞口分散至其他G10貨幣。

該行認為，美國股票具吸引力，無論選舉結果如何，該市場都將受到經濟增長穩健、利率下行以及人工智慧（AI）結構性增長趨勢等利好支援。投資者應利用市場回檔的時機構建長期頭寸，尤其是在科技、公用事業和金融等板塊。

黃金方面，瑞銀認為，黃金仍然是對沖地緣政治風險和經濟不確定性的有力工具，無論特朗普還是哈里斯勝選，金價都有望進一步走高。特朗普獲勝可能將加速黃金漲勢。

Bitcoin：圖為2021年11月18日，在香港一座大廈的外牆上展示的比特幣廣告。（AP）

HashKey︰特朗普勝利 對加密貨幣行業更有利

虛擬貨幣投資方面，HashKey Group 首席分析師Jeffrey Ding分析，預計在未來直至特朗普入駐白宮的時間裡，數字貨幣市場將持續消化這一利好消息。

Jeffrey Ding又稱，特朗普在競選期間承諾的一系列支持加密貨幣的政策，包括將比特幣納入國家儲備、撤換現任SEC主席Gary Gensler等，都被視為對市場的重大利好。「鑑於特朗普以『競選承諾必兌現』著稱，我們有理由期待這些政策在其上任後逐步得到實施。」

Jeffrey Ding續稱，這些政策的實施預期，加上特朗普當選的高概率，爲比特幣和其他加密貨幣的價格上漲提供了強有力的支撐。市場參與者普遍認爲，與賀錦麗相比，特朗普的勝利對加密貨幣行業更爲有利。