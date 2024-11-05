美國大選2024｜黃國英點評四大情景　特朗普勝出對港股最有利？

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election 2024 / 共和黨 / 民主黨】美國大選結果即將水落石出，市場傾向預計對中國較為「不友善」的特朗普會回朝，近期美股表現強勁，而其特朗普支持的加密幣價格也大升，由於其提倡的美國優先並擬加增關稅等政策，料加劇地緣政治風險，避險的黃金價格更是創新高。



話雖如此，市場永遠存在不確定性因素，就美國大選可能出現的四大情景，著名基金經理、黃國英資產管理董事黃國英向記者逐一拆局，他認為即便是特朗普真的跑出，對中港股市的利淡作用可能有限，反而人大會議結果更為關鍵。



黃國英表示，若果特朗普回朝，中國料將出台較為「兇狠」的刺激政策。（資料圖片）

情景一、特朗普回朝

黃國英資產管理董事黃國英表示，若果特朗普回朝，料將繼續利好美股、金價及虛擬貨幣，美元則將保持強勢，但由於特朗普美國優先並擬加增關稅等政策，其上台對於其他國家的股市屬於利淡，包括歐洲及日韓台。

不過，對於中港股市的利淡作用可能有限，黃國英解釋，主要因為市場已對此已有所心理準備，而中國政府方面料將出台較為「兇狠」的刺激政策，對於股市短線表現反而有機會帶來利好。

他指出，事實上，目前港股與美股關聯性有限，很多時候都是「各行各路」，相較美國大選，更為關注中國周內舉行的人大常委會議，預期公佈的刺激政策規模。無論美國大選結果如何，現時市場預計起碼規模需要達10萬億元人民幣，若果特朗普上台，或有機會加碼此規模。

黃國英表示，目前港股與美股關聯性有限，很多時候都是「各行各路」。（資料圖片）

情景二、賀錦麗上台

而若果第二個情景發生即賀錦麗上台，市場料會延續目前拜登政府政策，黃國英預計，由於結果會令市場失望，料美股短期內會出現回吐，但其他股市則能「舒一口氣」，短期帶來利好，因關稅陰霾能夠清除，而中港股市可能繼續自己的走勢。

情景三、兩位候選人爭持不下

至於第三個情景，即兩位候選人爭持不下的話，黃國英預計，由於不確定性因素增加，預計短期內股市會出現回調，但相信不會是「世界末日」。

事實上，美國歷史上唯一一次由美國最高法院裁決的選舉是在2000年，當時為Al Gore和George W Bush之爭，最後法庭也能在約1個月解決紛爭，故黃國英相信對股市影響有限。

美國國會選舉亦同日進行，傳媒料民主共和兩黨參眾院控制權或對調。（Reuters）

情景四、民主黨續擁參議院主導權

市場目前估計，特朗普勝出機會較大，但總統大選以外，美國國會選舉亦同日進行。目前，眾議院勝負仍難以預料，而參議院的選舉結果可能會略略利好共和黨，而較大機會是民主共和兩黨參眾院控制權或對調。

就出現第四情景，即特朗普勝出，而民主黨繼續擁有參議院主導權，黃國英表示，前者情況下，特朗普作為總統仍有權利去落實關稅政策，但關稅以外政策則可能會受制於參議院而增加落實難度，預計股市亦不會對此有太大反應。

建銀發佈報告指，根據比特幣、美國國債和股市的表現，市場已在交易特朗普獲勝的期望，但如料「Trump Trade」 維持1個月。（資料圖片）

倘特朗普獲勝 建銀料「Trump Trade」 維持1個月

大行預測戰果方面，建銀發表報告指，根據比特幣、美國國債和股市的表現，市場已在交易特朗普獲勝的期望，如果特朗普實際勝出總統大選，特朗普交易短期內仍有一定的交易空間，但大概率一個月左右將冷卻。市場將迅速將目光轉移到選舉後的其他信息上，包括美股巨頭的業績、美國經濟數據、11月聯儲局的決議、中國潛在的刺激方案等。

假設特朗普獲勝，該行估計美股市場的波動性會大幅增強，並且風格會進一步分化，大盤股將繼續跑贏小盤股，美股的跨國公司中營收和供應鏈依賴海外市場，特別是中國市場的公司股價可能會受到短暫壓制，美股中金融板塊可能會受到情緒提振，而新興市場股票將會承壓。在高通脹預期下，美債收益率年內下行幅度有限，美元將繼續走強。美國內外政策轉向的拐點將至，由於政策環境將高度不明朗。

假設賀錦麗獲勝，建銀料資本市場將回歸數據的基本面，價值股和增長股的分化將不明顯，但中小盤股有可能階段性跑贏大盤股。通脹的預期稍微平穩，美元相對而言更為平緩 、美債收益率或走低。隨著經濟小幅降溫和聯儲降息，利率有望小幅回落。