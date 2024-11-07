太古地產：太古廣場寫字樓租金跌16%　商場首三季零售銷售跌13.7%

太古地產（1972）公布第三季營運數據。香港整體辦公樓首三季租用率錄93%，較2023年底不變。不過太古廣場首三季租用率為95%，較去年底的98%有所下跌，租金亦按年錄得16%的跌幅。



至於太古廣場一、二座最新每平方呎租金為90至100元；太古廣場三座最新每平方呎租金為85至95元。太古坊整體租金亦按年下跌10%，租用率93%，港島東中心及太古坊一座最新每平方呎租金為50中位至60高位；太古坊二座每平方呎租金為50低位至60中位；其他太古坊辦公樓每平方呎租金為40低位至40高位。

零售物業方面，香港太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉的出租率均為100%。不過，太古城中心首三季零售銷售額按年下跌3.9%；太古廣場購物商場及東薈城名店倉的零售銷售額分別跌13.7%及4.8%。

內地方面，太古滙、頤堤港一座及香港興業中心一、二座出租率分別錄得92%、80%及97%。內地全線零售物業的零售銷售額首9個月均錄得跌幅，上海興業太古滙大跌20.7%；北京三里屯太古里跌2.1%；北京頤堤港亦跌6.2%，成都太古里及廣州太古滙分別跌16.9%及11.7%；上海前灘太古里跌0.1%。截至今年9月底止，北京三里屯太古里租用率為98%，較去年底升4個百分點。

不過集團表示，為了優化租戶組合，北京三里屯太古里北區和上海興業太古滙的結構和改造工程，以及成都太古里的改造工程均正在進行中。零售銷售額數據未有作出調整以反映因相關店舖關閉而引致的銷售損失。