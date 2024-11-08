美國減息｜滙豐、中銀、渣打及恒生　齊下調最優惠利率0.25厘

美國聯儲局公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘。聯邦基金利率目標範圍由4.75厘至5厘，減至4.50厘至4.75厘。聯儲局9月亦曾大幅減息半厘後，今次是2020年以來、疫後的第二次減息。香港金管局跟隨減息步伐，同步將貼現窗基本利率下調0.25厘至5厘。



其後，滙豐、中銀香港、渣打及恒生先後宣布減息四分一厘。



滙豐（0005）銀行有限公司今天宣布，由2024年11月11日（星期一）起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.625厘調低至5.375厘。滙豐對上一次於2024年9月20日調整港元最優惠利率，當時減息25點子。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示:「基於美國聯邦儲備局宣布再度減息，並考慮多項因素，包括經濟及市場環境,，決定調低港元存貸利率，會繼續密切留意外圍環境及本地經濟前景，有需要時調整利率。」

另外，中銀香港（2388）宣布自11月11日(星期一)起，港元最優惠利率由年利率由5.625厘調整至5.375厘，調低0.25厘。

另外，渣打銀行(香港)宣佈，由2024年11月11日 （星期一） 起，港元最優惠貸款利率將下調0.25厘，由年息5.875厘，調低至年息5.625厘。

同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息0.625厘下調至年息 0.375厘。

恒生︰續留意外圍環境及市場發展 適時調整利率水平

至於恒生銀行，也將下調港元最優惠年利率，由 5.625%下調至 5.375%，減幅為 25 點子。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示:「我們經考慮各方面的因素,包括美國聯邦儲備局的減息舉措、宏觀經濟環境及本港銀行同業拆息的走勢,將下調最優惠利率。我們會繼續留意外圍環境及市場發展,適時調整利率水平。」