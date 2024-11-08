美國減息｜鮑威爾稱不會因特朗普下台　聯儲局政策短期不受影響

美國聯儲局周四（11月7日）公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）之後會見記者。針對外界關注前總統特朗普（Donald Trump）再次當選的影響，鮑威爾表示，聯儲局政策短期不受大選結果影響，他也不會因特朗普而下台。



圖為2024年11月7日，美國聯儲局周四（11月7日）公布議息結果後，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會見記者。（Reuters）

鮑威爾於發表講話時稱，任何政府或國會的政策，都可能對聯儲局政策產生重要影響。但不清楚政府政策變化的時機和內容，因此不知道將如何影響聯儲局的政策目標，他不會進行猜測、推測或假設。但他強調，聯儲局政策短期內不受大選結果影響。

對於特朗普會否影響聯儲局獨立性的問題，鮑威爾在記者會上拒絕評論。 他又強調，根據法律，總統不能對聯儲局理事會成員免職或降職。當被問到如果特朗普要求其辭職，他會否離開聯儲局時，鮑威爾以「不」回應。

圖為2024年11月7日，美國聯儲局周四（11月7日）公布議息結果後，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會見記者。（Reuters）

稱近期經濟數據較預期強勁 12月會議仍基於數據

鮑威爾指出，自9月份會議以來，主要經濟活動數據高於預期，顯示經濟穩健擴張，但他對當前經濟仍「感覺良好」。至於12月的會議，聯儲局將繼續關注即將發布的數據，強調沒有任何預設路線。

他表示，目前政策「處於有利位置」，可以應對未來的風險。如果勞動力市場惡化，聯儲局將準備更快地採取行動，放慢減息節奏可能是適當做法。他又稱，局方對通脹回到2%的目標充滿信心。

有分析認為，隨著特朗普再次當選，其關稅和財政政策或引發通脹再次上升，令聯儲局放慢明年減息步伐。此外，特朗普近年多次批評聯儲局的加息政策，並點名批評鮑威爾。在競選期間，他又提到總統在利率決策方面「至少應該有發言權」，令外界也關注他未來會否干預聯儲局。