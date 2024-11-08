美國減息｜鮑威爾稱不會因特朗普下台　聯儲局政策短期不受影響

撰文：蕭通
出版：更新：

美國聯儲局周四（11月7日）公布議息結果，一如預期宣布減息0.25厘，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）之後會見記者。針對外界關注前總統特朗普（Donald Trump）再次當選的影響，鮑威爾表示，聯儲局政策短期不受大選結果影響，他也不會因特朗普而下台。

圖為2024年11月7日，美國聯儲局周四（11月7日）公布議息結果後，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會見記者。（Reuters）

鮑威爾於發表講話時稱，任何政府或國會的政策，都可能對聯儲局政策產生重要影響。但不清楚政府政策變化的時機和內容，因此不知道將如何影響聯儲局的政策目標，他不會進行猜測、推測或假設。但他強調，聯儲局政策短期內不受大選結果影響。

對於特朗普會否影響聯儲局獨立性的問題，鮑威爾在記者會上拒絕評論。 他又強調，根據法律，總統不能對聯儲局理事會成員免職或降職。當被問到如果特朗普要求其辭職，他會否離開聯儲局時，鮑威爾以「不」回應。

圖為2024年11月7日，美國聯儲局周四（11月7日）公布議息結果後，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會見記者。（Reuters）

稱近期經濟數據較預期強勁　12月會議仍基於數據

鮑威爾指出，自9月份會議以來，主要經濟活動數據高於預期，顯示經濟穩健擴張，但他對當前經濟仍「感覺良好」。至於12月的會議，聯儲局將繼續關注即將發布的數據，強調沒有任何預設路線。

他表示，目前政策「處於有利位置」，可以應對未來的風險。如果勞動力市場惡化，聯儲局將準備更快地採取行動，放慢減息節奏可能是適當做法。他又稱，局方對通脹回到2%的目標充滿信心。

有分析認為，隨著特朗普再次當選，其關稅和財政政策或引發通脹再次上升，令聯儲局放慢明年減息步伐。此外，特朗普近年多次批評聯儲局的加息政策，並點名批評鮑威爾。在競選期間，他又提到總統在利率決策方面「至少應該有發言權」，令外界也關注他未來會否干預聯儲局。

美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期　稱目前面臨風險仍大致平衡鮑威爾放鷹﹕聯儲局減息幅度逐次會議考慮　11月降0.25厘升溫特朗普：倘再當總統　將不再任命鮑威爾為聯儲局主席特朗普稱讓鮑威爾留任聯儲局主席至任期屆滿　有意委戴蒙任財長美股｜等候議息結果　道指早段靠穩　納指上揚特朗普敦促聯儲局採取負利率：美國也要享受這份好處
美國議息
美國總統選舉
美國大選2024
特朗普
美國聯儲局
美國加息減息
聯儲局議息
鮑威爾