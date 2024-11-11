金融科技｜金管局李昊揚︰透過互動手法　提升整體風險管理能力

人工智能（AI）近年在不同行業均有引入，冀收提高效率及降低成本之效。手執本港經濟牛耳的金融業，對人工智能應用相當熱衷。在今日（11日）《香港01》舉行的「金融科技前瞻研討會」上，多名嘉賓就有關金融科技中的人工智能進行討論。



金管局銀行監理部主管﹙監管科技﹚李昊揚指出，人工智能在金融領域絕對可以帶動變革能力，而金管局在監管層面，一直鼓勵銀行多利用科技，並希望銀行能更好地管理「策略風險（strategic risk）」。

他指出不論在整體市場需求，以至整體市場需求改變的速度，均要金融創新以達到滿足客戶需求，以及進行策略風險管理，金管局於不同層面希望推動此方面發展。

李昊揚進一步指出，金管局在金融科技2025策略上，亦有一個「All banks go Fintech」的措施，過去數年一直著力於推動金融科技，其中一個重點推動的是人工智能。

李昊揚表示，金管局推出一個生成式人工智能的沙盒，銀行可以進行測試不同用例，以吸取最佳實踐模式。（羅國輝攝）

港金融業AI使用率高於其他地區

他又稱，有調查亦指出，香港金融業使用生成式人工智能的比例其他地區高，希望繼續推動人工智能的發展。過去金管局亦曾進行調查研究，發現銀行在不同客戶的生態圈上已採用不同生成式人工智能，包括在客戶開拓﹑客源維繫及背後的風險管理亦有採用生成式人工智能。相信在整體監管﹑管理要有新手法去應對發展迅速的科技應用。

李昊揚續指要透過互動及迭代的手法，即在監管機構﹑銀行及客戶試驗不同應用，以提升整體風險管理能力，所以互動手法是金管局的重點。早前當局亦推出一個生成式人工智能的沙盒，銀行可以進行測試不同用例，以吸取最佳實踐模式﹑監管提示，與銀行界及持份者分享。

他指要透過互動及迭代的手法，即在監管機構﹑銀行及客戶試驗不同應用，以提升整體風險管理能力，所以互動手法是金管局的重點。早前當局亦推出一個生成式人工智能的沙盒，銀行可以進行測試不同用例，以吸取最佳實踐模式﹑監管提示，與銀行界及持份者分享。