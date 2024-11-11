金管局等投資亞洲氣候轉型基金　至少斥39億　料首項目年底前落地

金管局今日（11日）公佈，擬聯合亞開行、亞投行和國際金融公司（IFC）就亞洲氣候問題建立合作關係，共同投資「Actis亞洲氣候轉型基金」，擬在亞洲投入至少5億美元（折合約39億港元），集中於區內再生能源基礎設施和潔淨能源方案等領域。



外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，金管局希望項目可產生吸引效應，吸納其他資金入場，關注氣候變化等環境問題。金管局續透露，初期的項目包括南韓太陽能電網、東南亞能源等項目，料年底之前可有首個項目投資落地。



轉型基金隸屬外匯基金「長期增長組合」 平均錄雙位數回報

對於潛在的投資回報，以及金管局具體的出資佔比，官方未有正面回應。不過李達志笑稱，金管局在其中可算起到主要作用，暗示出資佔比不低，且強調5億美元只是底線，續有加碼可能。

而「Actis亞洲氣候轉型基金」，隸屬外匯基金中「長期增長組合」的一部分，依照此前該項目的投資回報，可錄得低雙位數回報。李達志表示，對於今次轉型基金的預期，自然是回報愈高愈好，不過客觀而言，料也可完成與此前相若的表現，即錄得雙位數回報。

外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，希望展示在亞洲同時達致財務回報和可持續發展可行性。（資料圖片）

冀吸更多資金入場

外匯基金投資辦公室首席投資官黃信成舉例稱，此前曾與私募經理合作，投資由美國2位大學生創立的太陽能電網項目，該項目在深圳完成生產，最終向尼日利亞等非洲國家，輸送成果，投資中兼顧科技與大灣區等元素，成為極佳範例，希望吸引更多私募基金參與其中。

Actis是氣候轉型基金的普通合夥人，是全球領先的可持續基礎設施投資者，旨在為機構投資者提供具競爭力的回報。而「Actis 亞洲氣候轉型基金」是Actis在亞洲首個專注於氣候轉型的策略性基金，將探索在亞洲投資可再生能源基礎設施、能源效率、智慧電網、區域能源和電動交通工具等項目。