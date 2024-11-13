蘋果擬入局智能家居業　外電：最快明年初推壁掛顯示器　擁AI加持

蘋果Apple（美：AAPL）近日屢傳新品計劃，外電消息指，公司最快於明年3月推出AI功能智能居家設備，該設備為壁掛式顯示器，可以接入攝像頭、門鈴等設備，並使用蘋果一系列APP進行操作。



冀擺脫落後局面 趕超Google、Amazon

報道引述公司行政總裁庫克觀點稱，蘋果近年在智能家居領域，始終未及Google母企Alphabet（美：GOOG），以及亞馬遜Amazon（美：AMZN），因此希望可以藉此產品，成為智能家居新力量，而庫克也將這款產品作為工程和設計部門優先事項，準備在經過3年多的研發後將其推向市場。

據悉，該設備屏幕約為6英吋，狀似方形iPad，約兩部iPhone並排大。屏幕周圍有厚邊，正面頂部有一個攝像頭，同時配有內置揚聲器以及一塊可充電的內置電池。蘋果計劃提供銀色和黑色兩種選擇。

產品有一個觸摸界面，像apple watch操作系統和今年蘋果推出的iPhone待機模式StandBy的混合體。但蘋果預計，大多數人會使用語音與該設備交互，依靠蘋果的語音助手Siri和Apple Intelligence進行。

蘋果Apple（美：AAPL）近日屢傳新品計劃。（資料圖片）

郭明錤：蘋果擬向IP camera與新功能AirPods進軍

此外，有最強蘋果分析師之稱的，天風國際證券分析師郭明錤日前即發文稱，蘋果將進軍智能家居網路攝像頭（IP camera）市場，透過無線網路連接，與其他蘋果硬件結合。據其預計，公司長期出貨目標，為年出貨量達到千萬級別。歌爾股份（深圳：002241）就將為獨家組裝廠商，或可受惠。

其續預告稱，蘋果還考慮推出，具備健康管理功能的AirPods，並將該功能作為售賣AirPods的新增長動力。