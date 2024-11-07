美國大選結果｜Amazon蘋果等科技CEO紛發文　祝賀特朗普勝選

美國總統大選2024結果出爐，共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重新入主白宮，科技界巨頭紛紛道賀，當中包括亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）、蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）、Open AI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）等。



2021年11月2日，英國格拉斯哥，美國億萬富翁貝索斯（Jeff Bezos） 在聯合國氣候峰會（COP26）上發表講話。（Getty）

亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）在X上發文，祝賀特朗普獲勝，稱其為「非凡的政治回歸和決定性勝利」。貝索斯此前要求旗下《華盛頓郵報》停止表態支持特定候選人，曾激起《華郵》內部不滿。

Open AI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在X上表示，他希望特朗普「在工作中取得巨大成功」。他在後續帖子中寫道，稱美國需在開發具民主價值觀的人工智能（AI）領域保持領先地位，並認為至關重要。

圖為Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2024年1月31日出席在美國會大樓參議院司法委員會舉行的網路兒童性剝削問題聽證會，並在會上作證。（Reuters）

雖然Meta及Facebook近期屢被特朗普形容為「人民真正的敵人」，但Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）致賀稱，特朗普的當選是「決定性的勝利」，並表示他期待與特朗普政府合作。 「作為一個國家，我們面臨著巨大的機遇」。

Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）也祝賀特朗普獲勝，並表示他致力於與當選總統政府合作。

圖為微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）2023年11月15日在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）行政總裁會議。（Reuters）

微軟（Microsoft）行政總裁納德拉 (Satya Nadella) 則表示，恭喜特朗普總統，期待與他和其政府合作，推動創新向前發展，為美國和世界創造新的成長和機會。

此前獲總統拜登（Joe Biden）撥款資助的Intel，其行政總裁Pet Gelsinger發聲明向特朗普表示祝賀，也稱其公司期待與特朗普政府合作，推進美國在世界技術和製造業的領導地位。