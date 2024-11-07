美國大選結果｜Amazon蘋果等科技CEO紛發文 祝賀特朗普勝選
撰文：蕭通
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美國總統大選2024結果出爐，共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重新入主白宮，科技界巨頭紛紛道賀，當中包括亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）、蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）、Open AI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）等。
亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）在X上發文，祝賀特朗普獲勝，稱其為「非凡的政治回歸和決定性勝利」。貝索斯此前要求旗下《華盛頓郵報》停止表態支持特定候選人，曾激起《華郵》內部不滿。
Open AI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在X上表示，他希望特朗普「在工作中取得巨大成功」。他在後續帖子中寫道，稱美國需在開發具民主價值觀的人工智能（AI）領域保持領先地位，並認為至關重要。
雖然Meta及Facebook近期屢被特朗普形容為「人民真正的敵人」，但Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）致賀稱，特朗普的當選是「決定性的勝利」，並表示他期待與特朗普政府合作。 「作為一個國家，我們面臨著巨大的機遇」。
Google母公司Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）也祝賀特朗普獲勝，並表示他致力於與當選總統政府合作。
微軟（Microsoft）行政總裁納德拉 (Satya Nadella) 則表示，恭喜特朗普總統，期待與他和其政府合作，推動創新向前發展，為美國和世界創造新的成長和機會。
此前獲總統拜登（Joe Biden）撥款資助的Intel，其行政總裁Pet Gelsinger發聲明向特朗普表示祝賀，也稱其公司期待與特朗普政府合作，推進美國在世界技術和製造業的領導地位。
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