桃芝風球｜天文台掛8號風球最少至明早10時　港股首度打風不停市

【桃芝／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／氣溫／8號風球】天文台於今日晚上8時15分指出，預料桃芝進一步靠近珠江口，與其相關的烈風區及狂風驟雨會在晚間及明日初時影響本港。天文台會在今晚11時10分改發八號烈風或暴風信號，並會至少維持至明日（14日）早上10時。



由於港交所自今年9月23日起，實施打風不停市，因此明日為新措施生效後，首個維持交易的交易日。

港交所副行政總裁﹑聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁，於實施首日接受《港台》訪問時指出，作為國際金融中心，須服務不同時區的投資者，並須向他們確認港股市場在惡劣天氣下維持正常營運，避免停市為投資者帶來不便及額外風險。他重申「打風不停市」並非為爭取多一﹑兩個交易日機會。

他提到「不停市」是要求維持正常開市，維持一貫運作安排，但在人員、遙距辦公、系統等安排調整及改動，滿足新的需要。而疫情期間遙距辦公的經驗，加上科技進步，令「不停市」安排上有更多選擇。

風球桃芝持續迫近香港，天文台將於今晚晚上11時10分改發八號烈風或暴風信號。（蘇煒然攝）

風球桃芝持續迫近香港，天文台將於今晚晚上11時10分改發八號烈風或暴風信號。（蘇煒然攝）