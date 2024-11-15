基建零售債｜保底息僅3.5厘　中銀指具吸引力建議至少抽15手

【基礎建設零售債券/基建零售債】政府基礎建設零售債券目標發行額為200億元，每手一萬港元，年期為3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，並保證不會低於3.5厘。



金管局助理總裁（外事）許懷志表示，將保證利率定於3.5厘，主要是綜合考慮了不同因素，包括近期息率的變化。他指出，目前利率水平較去年回軟，因此相信3.5厘對投資者來說具有吸引力。

提到財政司司長陳茂波早前在網誌中表示，今年零售債券發行額為700億元。許懷志稱，計及上次發行的銀色債券，已完成今年的零售債券發行規模，意味年內不會再推綠色債券。至於明年的安排，將於明年初預算案中公布。

中銀香港個金產品總經理周國昌亦相信，基礎建設零售債券的吸引力，較去年發行的零售綠色債券為高，主要因為目前定存息率已回落到3厘左右的水平，加上市場預期聯儲局將繼續減息，此次基建零售債可助市民鎖定較高回報。

政府今日聯同金管局舉行記者會，講解發行基礎建設零售債券詳情。（許世豪攝）

申請人數及認購額度或高於去年綠債

因此他相信，此次申請人數及認購額度將高於去年零售綠債的水平，建議資金充裕的市民可考慮認購15至20手。又透露，政府債券屬於穩健、長期及低風險的投資，因此越來越多年輕人參與認購零售債券。他又指出目前逾八成申請經線上認購。

至於首掛表現，需視乎上市時實際市況。不過參考該行的情況，投資者多數會長期持有，很少人會因資金需要或債券價格進行操作。

滙豐大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓稱，美聯儲減息後，令短債更受歡迎；相反，長債如美國或中國國債，由於發售量大幅增加，因此會觀望。