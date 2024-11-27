【基礎建設零售債券/基建零售債】政府基礎建設零售債券目標發行額為200億元，每手一萬港元，年期為3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，並保證不會低於3.5厘。為吸引客戶認購，各大銀行及券商紛紛推出優惠。



基礎建設零售債券｜申請及發行日期

申購日期：11月26日（星期二）上午9時至12月6日（星期五）下午2時

公布分配結果：12月13日

發行日期：12月17日

上市日期：12月18日

基礎建設零售債券｜利息

派息：與通脹掛鉤，但最低保證利率為3.5厘

發行規模：200億元，可提高至最多250億元

基礎建設零售債券｜申請詳情

債券年期：3年

入場門檻：一手1萬元

配發上限：100手

各大銀行、券商推認購優惠一覽

1.滙豐推8免優惠

聯席安排行及配售銀行的滙豐，推出8免優惠。

該行指出，客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，並可獲豁免共8項收費，包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

2.渣打香港豁免多項收費

渣打香港公布，將為客戶提供多項基礎建設零售債券收費豁免，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

3.中銀豁免所有認購費用

中銀香港將豁免投資者認購及持有基礎建設零售債券的所有相關費用

4.信銀國際推7免優惠

信銀國際宣布，就基礎建設零售債券推出「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

5.大新推出9免優惠

大新指出，特別政府發行的基礎建設零售債券，該行「9免」優惠。獲豁免的費用包括﹕認購手續費﹑托管費﹑代收利息費﹑到期贖回費﹑存入費等。

6.工銀亞洲推8免優惠

工銀亞洲為政府基建零售債推出8免優惠，包括提早贖回費﹑代收利息費﹑到期贖回費及存入費等。

7.耀才推13免優惠 籲抽15手至20手

耀才證券行政總裁許繹彬表示，近期全球股市走勢飄忽，尤以中港股市，令投資者無所適從，加上美國聯儲局今年已進行了兩次減息；而兩次減息，香港銀行亦有跟隨，從而令銀行定期利息持續向下調整，定存利息吸引性已大不如前；適逢上周五（15日）政府公布將會發行「基礎建設零售債券」只予香港居民認購，每手1萬港元，年期為3年，每半年派息一次，保證息率不會少於3.5厘，對一向鍾情「收息」的人士來說，可謂一大喜訊。公司指出由於這隻債券有別於上回的銀債，會在交易所掛牌上市，因此大大提高了投資者隨時進行買賣的靈活性，所以認購人數及認購金額均會有理想表現，預期有望有超過50萬人次申請；建議投資者認購15至20手。

為支持政府發行「基礎建設零售債券」，特別為所有新舊客戶提供13免優惠，保證客戶來我司認購，可以盡享優勢。豁免的費用包括﹕利息﹑按金﹑認購手續費﹑買賣佣金﹑平台費及存入費﹑提早贖回費等。

8. 致富證券推出「十一免」優惠

「基礎建設零售債券」將於11月26日接受認購。致富證券宣佈提供「十一免」優惠，包括免去現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展利息(提供1到10手九成孖展認購，額滿即止)、孖展按金(提供1至10手十成免息孖展認購，適用於新客戶)、存入費 、代收股息費、平台費、存倉費 、託管費、到期贖回費及不動戶費。

另外，致富指，同時亦提供額外優惠，客戶於推廣期內使用致富的現金認購服務即送$30 7-11便利店現金券，名額有限，先到先得。

9.恒生推出8免優惠

另外，恒生客戶可透過線上線下渠道認購基礎建設零售債券享 8 項費用豁免優惠，兼自動參加大抽奬。恒生為認購基礎建設零售債券客戶提供以下 8 項費用豁免優惠,包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、以「場外交易」6 形式賣出債券手續費債券轉入費、債券轉入費(非經中央結算系統)、 債券轉出費(非經中央結算系統)、透過香港聯交所買入「基礎建設零售債券」的買入證券存入費。

10.中國工商銀行(亞洲)推出8免優惠

合資格客戶透過中國工商銀行(亞洲)認購基建零售債,最多可獲豁免八項收費，包括認購手續費、沽出經紀費(以股票形式在二手市場交易) 、提早贖回費(以債券形式交易)、代收利息費、到期贖回費、轉倉費(由債券形式轉換至股票形式) 、存入費、託管費。

11.華僑銀行香港推出8免優惠

華僑銀行香港推出 8項基礎建設零售債券費用豁免優惠，包括認購手續費、托管費、代收利息費、提前贖回費、轉入費、轉出費、到期贖回費及轉換至股票戶口費。