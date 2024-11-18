「積金易」涵蓋500萬僱員、僱主　保障數據安全至關重要｜方保僑

政府為了積極推動香港成為智慧城市，近年推出多項電子服務，如「智方便」及「HA Go」等，積金局早前推出的「積金易」平台（eMPF），旨在一站式集中管理僱主和僱員強積金的行政工作。該平台涵蓋近五百萬僱員和僱主，當中涉及龐大的數據整合和技術挑戰，確保用戶數據安全。



將所有強積金計劃帳戶資料統一整合至「積金易」，從技術層面來說非常不容易。強積金制度以私營方式營運接近24年，每家受託人各自的系統，數據格式和設定各異，單是制定統一的系統及標準已是不簡單。加上強積金有不同的供款類型和金額的計算方法，如自願性供款，自僱人士可選擇按月或按年供款，將相關資料輸入「積金易」時亦有不同要求，各種變數均會增加其複雜性，用家要適應全新系統絕不易事。

「積金易」涵蓋500萬僱員、僱主。（資料圖片）

但凡推出任何大型資訊科技系統，均不可能一蹴而就，系統投入服務後亦必須因應用家反饋，持續完善系統。近日有聽聞用家使用「積金易」時遇到困難；如有僱主供款後，卻未能即時反映在僱員的帳戶資料內。「積金易」是一個相當龐大的系統，在運作上當然會面對不同挑戰 ，但最重要是能及時找出問題所在並作出修正，避免相同問題出現。「積金易」自6月底推出至今已處理超過5萬個交易指示，顯示整體系統運作正常。但畢竟僱主每個月都要供強積金，持續完善系統才是上策。

當局安排規模較細的受託人先過渡至平台，避免一次性整合所有數據實是務實的策略，有助減低系統過載風險，並容許項目團隊有空間對應潛在問題及用家意見進行改善，對將來運作十分有用。大家可能曾記得金管局推出「轉數快」時，一開始只提供即時支付及轉帳服務，後來才陸續增加其他功能，最近才剛宣佈將於明年中與內地的網上支付跨行清算系統（IBPS）試行互聯，可見整個推進過程採取循序漸進的策略。

對於大型系統及平台而言，確保數據安全可謂重中之重。（資料圖片）

當然，對於這些大型系統及平台而言，確保數據安全可謂重中之重。譬如政府近年大力推廣的「智方便」，多番提到個人資料使用國際認可和通行的高級加密標準加密，並儲存於政府數據中心設施內，強調資料傳輸時會根據符合業界加密標準的傳輸層安全協議為資料加密。

大型技術項目發展上難免遇到不少問題，相信「積金易」亦不例外。現時已有五個強積金計劃加入平台，稍後加入平台的計劃相信組織均愈來愈大，可想而知其難度有增無減。隨著項目持續推進，除了要高規格的資訊保安，平台亦務必定期執行資訊安全稽核及改善，確保資料準確無誤及保障市民私隱，大眾方能安心使用。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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