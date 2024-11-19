美股｜道指收市跌55點　納指升0.6%　Tesla飆5.6%

市場關注AI晶片龍頭Nvidia本周公布季績，以及美國本周公布部份經濟數據，美股周一（11月18日）個別發展，道指收跌55點，納指升0.60%。其中Tesla升逾5.6%、美國候任總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒飆逾16%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數升1.7% 恒指夜期高水189點

反映中概股的金龍指數收漲1.70%。其中，阿里巴巴升0.88%。恒指夜市期貨收報19,766點，升160點，較恒指收市19,576點，高水189點，成交10,489張。

道指收市報43,389.60點，跌55.39點或0.13%；納指報18,791.81點，升111.69點或0.60%；標普500指數收市報5,893.62點，升23.00點或0.39%。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

Nvidia股價跌1.29% Alphabet蘋果升逾1%

AI晶片龍頭Nvidia將於周三收市後公布業績，公司股價周一跌1.29%。此前有報道稱，其新的AI晶片在伺服器中運行過熱。

Tesla股價漲5.62%，有報道指出美國候任總統特朗普的團隊正尋求放寬美國對自動駕駛汽車的規定。

部份大型股走高，Alphabet漲 1.63%、Apple升1.34%。

圖為2024年3月26日，美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交平台Truth Social 所屬公司，以股票代號「DJT」在納斯達克市場掛牌交易。（Reuters）

特朗普社媒升逾16% 加密貨幣股回升

特朗普旗下社媒DJT升16.65%。有消息指DJT正就收購加密貨幣交易公司Bakkt進行「深入談判」，Bakkt股價更漲162.37%，期間曾觸發熔斷。

部份加密貨幣股回升。MicroStrategy漲12.96%、Coinbase升6.47%。