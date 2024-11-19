金融峰會｜何立峰對港發展提3建議　稱支持更多優質企業來港上市

一連2日的2024年國際金融領袖投資峰今日﹙19日﹚正式開幕，主題為「在變局中前航」，國務院副總理何立峰對港提出3項建議，又指出會繼續推動優質企業來港上市及發行債券，擴大互聯互通，推動深化大灣區金融合作和規則對接，只要有助香港金融進一步發展，國家都會深入研究、推進和落地。



何立峰指出，未來內地對外開放的大門會進一步擴大。（廖雁雄攝）

刺激經濟措施效果續顯現

何立峰又指出，中國今年經濟穩中有進度，早前推出一攬子支持經濟發展措施的效果逐漸顯現，並認為香港亦可以受惠。同時強調未來內地對外開放的大門會進一步擴大。

何立峰指出在中央政府支持背景下，對香港最新發展取得的成就感到高興，又指出在今年首3季香港經濟增長達2.6%，並且是連續7季經濟錄得增長。

他又表示中央政府一直支持香港發展成為國際金融中心，包括支持更多優質企業來港上市及發債，同時支持香港發展成為資產管理中心﹑家族辦公室中心。

第三屆國際金融領袖投資峰會主峰會於2024年11月19日舉行，主題為「在變局中前航」。（廖雁雄攝）

稱香港擁良好市場監管制度

他亦指出香港是自由開放的經濟體，並且與世界接軌；又表示香港擁有良好的市場監管，能有效應應對金融風險，及確保金融市場穩定。他又呼籲各方可以一同參與推動香港發展。

對於香港發展，何立峰提出3項建議，首先，要繼續深化改革創新金融業，提升資本市場等的競爭力，同時要繼續和外界合作、交流，吸引外資到香港發展。

籲港繼續與內地發展對接

他又提出，香港要持續對接國家發展，牢抓大灣區機遇，做優做強一帶一路投融資活動，同時要繼續守護好金融穩定，國家會全力支持。

第三屆國際金融領袖投資峰會主峰會於2024年11月19日舉行，主題為「在變局中前航」，突顯在面臨宏觀環境、地緣政局、科技創新和氣候變化等種種複雜的形勢疊加大變局下，國際金融界該如何管控風險、順勢而行，繼續開拓新的發展機會。