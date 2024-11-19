金融峰會2024｜陳國基︰各地選舉結果為國際投資環境添上全新變數

一連2日的2024年國際金融領袖投資峰今日﹙19日﹚正式開幕，主題為變局中前航。

署理行政長官陳國基致辭時表示，近年環球金融出現的轉變前所未見，地緣政治局勢緊張，經濟前景未明，加上科技變革迅速，對政策制定者、投資者而言，面臨的環境情況更加複雜，各地選舉結果為國際投資環境添上全新變數。

他又指，對香港而言，這格局帶來機遇，金融科技、綠色可持續新興產業，成為投資策略重要一環，帶動可持續基建發展。

陳國基續稱，綠色金融為香港重要關鍵政策的一環，如推出國際碳市場及發行緣債。其中，本港去年綠債發行量亞洲第一，佔市場37%。

另外，他指，中國經濟發展對環球經濟起重要作用，而香港依然是全球最大離岸人民幣市場，未來增更加更多元人民幣計價產品，以至人民幣債券，並加大跨境理財通等，有意投資內地的投資者以香港為首選。

陳國基又提到，科技對香港未來同樣重要，如人工智能、區塊鏈提升生產效率，香港有一千間初創及金融科技公司，政府正與監管部門創造有利的金融項目，如推出資產代幣化的政策。他補充，港府會善用以上條件，致力共建未來，令前景更光明。

第三屆國際金融領袖投資峰會主峰會於2024年11月19日舉行，主題為「在變局中前航」，突顯在面臨宏觀環境、地緣政局、科技創新和氣候變化等種種複雜的形勢疊加大變局下，國際金融界該如何管控風險、順勢而行，繼續開拓新的發展機會。