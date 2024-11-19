金融峰會｜高盛：中國資產市場開放至關重要　香港復甦成重要助力

近日人大救市規模揭盅，美國大選亦已經塵埃落定，未來中美市場發展和投資趨勢成為各界關注的焦點。在今日（19日）舉辦的國際金融峰會上，高盛董事長兼首席執行官David Solomon指，中國市場方面，其資產市場持續開放與經濟轉型至關重要，這將為國際投資者提供更多的資產配置機會。特別是香港市場的復甦，有望成為推動中國資本市場的重要助力。



而美國道富集團主席兼行政總裁Ronald P. O’Hanley則表示，美國當前面臨的高債務水平，無疑是一項巨大的挑戰急待解決。



市場開放驅動中國股市增長

在中國股市方面，高盛董事長兼首席執行官David Solomon強調，資產市場的持續開放與經濟轉型至關重要，這將為國際投資者提供更多的資產配置機會。特別是香港市場的復甦，有望成為推動中國資本市場的重要助力。他還指出，消費增長對於建立經濟信心至關重要。為此，實施有效的刺激措施以重建投資者信心，應成為政策重點。

而摩根士丹利首席執行官Ted Pick補充道，中國市場的透明度增加，對於對抗當前通縮壓力尤為重要。他認為，低利率環境可能會刺激房貸需求，進一步推動房地產市場的活躍度。儘管消費者信心的全面恢復需要時間，但他已經觀察到初步改善的跡象，這為市場未來的穩定和發展帶來希望。

美國道富集團主席兼行政總裁Ronald P. O’Hanley指出，美國高債務水平屬巨大的挑戰。（廖雁雄攝）

至於美國經濟上，美國道富集團主席兼行政總裁則Ronald P. O’Hanley直指，美國的債務已達到前所未有的高度，且利率未有大幅回落，令未來25年的償債成本，維持高位。他指出，在美國大選期間，無人提及過相關問題，但債務水平高企，的而且確對於美國而言，無疑是重大挑戰，並不應等到危機爆發後再解決。他又強調，美債市場面臨的風險加劇，可能對金融市場造成一定的影響，並不應等到危機爆發後再解決。

而Ted Pick則指出，美國歷經15年超低息環境後，現時正在進入一個高利率和高通脹的新常態，這一過程伴隨著全球性的經濟挑戰，包括戰爭衝突和國際貿易摩擦。另邊廂，他表示，隨著通脹上升，已明顯影響消費者的生活。當前的關稅問題更加劇了消費壓力，經濟政策需更加關注消費者處境。他重申，金融抑制（financial repression）已成過去，接下來會維持較正常的經濟情況，理想狀態是維持3%至4%的增長。