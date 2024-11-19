金融峰會｜吳清：將續擴滬深港通範疇　提升境外上市備案效率

中國證監會主席吳清今日（19日）來港出席國際金融峰會時表示，將進一步推進跨境市場的便利，堅持資本市場的雙向開放，強調中國市場的門，對外開放的步伐會愈開愈大。



續擴滬深港通標的範圍 提升境外上市備案效率

吳清表示，日前恰逢互聯互通十週年，還將進一步擴大滬深港通標的範圍，拓展存託憑證互聯互通，吸引全球中長期資金。其續指出，會提升境外上市備案的審批效率，鼓勵合資格企業境外上市，充分用好兩個市場、兩種資源。

吳清續強調，證監會正加快推行新一輪資本市場的改革開放，會推出更多務實舉措，為國際投資者選擇中國市場，創造更好的環境。

他表示，會深化債券市場對外開放，穩步擴大商品和金融期貨市場對外開放，滿足多元化的投資選擇以及風險管理的需要。且會加強跨境監管與執法。

吳清表示，日前恰逢互聯互通十週年，還將進一步擴大滬深港通的標的範圍。（廖雁雄攝）

人行朱鶴新：冀打造香港離岸人民幣樞紐地位

中國人民銀行副行長，國家外匯管理局局長朱鶴新就表示，年初時推出三聯通三便利，作為互聯互通機制的創新，日後續會推進互聯互通，希望打造香港作為離岸人民幣樞紐。目前已經批准QDII（合格境內機構投資者）超過200家，規模超過1600億美元，有力支持國內投資者進行資產配置。