美股｜道指收跌120點　納指漲1.04%　Nvidia升4.9% 　超微飆3成

市場關注俄烏戰事局勢，美股周二（11月19日）個別發展，道指曾跌逾400點，至收市收窄至跌120點。投資者亦期待AI晶片龍頭Nvidia翌日公布季績，科技股上揚，納指至升1.04%。其中Nvidia升4.89%、每股收報147.01美元，為當日升幅最大道指成份股。



圖為2024年9月19日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

中概股指數跌0.75% 恒指夜期低水45點

反映中概股的金龍指數收跌0.75%。其中，阿里巴巴跌2.51%、小鵬汽車挫3.77%。恒指夜市期貨收報19,619點，跌71點，較恒指收市19,663點，低水45點，成交17,022張。

道指收市報43,268.94點，跌120.66點或0.28%；納指報18,987.47點，升195.66點或1.04%；標普500指數收市報5,916點，升23.36點或0.40%。

圖為2016年4月3日，沃爾瑪（Walmart）一家位於加州 Encinitas的門市招牌。（REUTERS/Mike Blake/File Photo//File Photo）

Tesla漲逾2% 沃爾瑪升3%

多隻大型股上漲，包括Amazon升1.44%、Tesla漲2.14%，Alphabet升1.61%、微軟漲0.49%、Apple升0.11%。

AI伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer）任命BDO USA為審計師，並表示已向納斯達克提交避免退市的方案，股價漲31.24%。

零售巨頭沃爾瑪（Walmart）再度上調年度銷售和利潤預測，股價升3%，曾創下盤中新高。

圖為2024年11月15日；傳奇拳王泰臣（Mike Tyson）與網絡紅人、職業拳擊手保羅（Jake Paul）的賽事在美國德州舉行。 （Kevin Jairaj-Imagn Images/File Photo）

泰臣拳賽吸1.08億觀眾 Netflix股價升2.87%，

Netflix股價升2.87%，此前該公司表示，有1.08億人觀看傳奇拳王泰臣（Mike Tyson）與網絡紅人、職業拳擊手保羅（Jake Paul）的賽事。

另外，美國候任總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT股價回吐8.88%。