影響14億中國人的巨大變化｜2025年應屆畢業生規模破紀錄1222萬人

內卷大舞台，不愁沒人來。據教育部、人力資源社會保障部統計，2025年應屆生規模預計達1222萬人。

此時，私企、國企、高校，集體沉默。今年創紀錄的1179萬新人已經吃不下了，明年還創新高？後年是不是又要刷新歷史？便宜、量大，是很好，但人的胃口是有限的。

應屆生一年比一年多，關於這個話題，已經翻來覆去寫過很多遍了。今天，想換一個視角。大學生除了是勞動力，還是什麼？絕大多數，是毫無疑問的城市人口。

而在總人口下降、深度老齡化不可避免的大趨勢下，城市人口、高素質勞動力卻越來越多，必然又會加劇內卷、就業難等困境。這是毫無疑問的非良性循環，也是未來十年所有人必須面對的難題。

24歲女生大學畢業後到養豬場工作。（影片截圖）

24歲女生大學畢業後到養豬場工作。（影片截圖）

24歲女生大學畢業後到養豬場工作。（影片截圖）

24歲女生大學畢業後到養豬場工作。（影片截圖）

24歲女生大學畢業後到養豬場工作。（影片截圖）

24歲女生大學畢業後到養豬場工作。（影片截圖）

一個蘿蔔半個坑

大體上，中國的總勞動力人口從2015年開始下降，總人口從2023年開始下降。這是大的趨勢。但與此同時，城鎮勞動力人口、大專以上學歷勞動力數量，依然在持續增長。對國家和社會而言，高學歷、高素質人口增長，代表的是優質勞動力越來越多，自然是好事。

但在社會和市場對人才數量的需求並沒有增加、甚至越來越少的情況下，對每一個個體而言，這並不一定友好。

目前，全國普通大學錄取率超過75%。粗略估計：假設每個人平均18歲高考，拿歷年出生人口乘以0.75，可以算出，至少到2036年之前，全國每年依然有上千萬大學畢業生。

但與此同時，社會上騰出來的崗位，明顯達不到這個數量級。

下面這張圖，是根據歷年出生人口+退休年齡，對全國退休人員數量的預測。60年代嬰兒潮的那代人，剛好對應的是本世紀20年代的退休羣體。

所以最近以及未來幾年，正好是中國的退休高潮，退休人數基本都在700萬以上——這同時也是中國社會新增崗位的高峯期。

到2030年代，輪到70後集體退休時，中國的年退休羣體規模將迅速回落至500萬——與十年前的今天相比，等於是每年少給社會騰了200萬個崗位。

而至少到2036年，教育系統依然每年穩定給社會提供千萬應屆生……從這個角度來看，相對而言，目前的情況，其實比未來要好得多。

以上還是比較樂觀的情況……隨着延遲退休全面推行，人多而坑少的現象，可能至少將維持到2040年代。

如果沒有足夠增量的逆週期政策調節，這可能就是未來十餘年、甚至二十年的大趨勢了。總人口雖然在下降、老齡化雖然在加深；但廉價的高素質勞動力，也將越來越龐大、越來越廉價。這種情況下，越來越卷是肯定的。

加速分化

上文聊的是大的趨勢。最新的政策導向，則是加速將這種趨勢，變成現實。

今年的三中全會，通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。其中有幾條內容非常關鍵。

第13條：

優化區域教育資源配置，建立同人口變化相協調的基本公共教育服務供給機制。

意思就是，根據人口變化而匹配教育資源，漸漸解決外來人口必須送小孩回老家上學的困難。

第20條：

構建產業升級、人口集聚、城鎮發展良性互動機制，推行由常住地登記户口提供基本公共服務制度……加快農業轉移人口市民化……推動形成超大特大城市智慧高效治理新體系，建立都市圈同城化發展體制機制。

第44條：……

取消在就業地參保的户籍限制。

簡單來説，就是事實上取消現有的户籍制度，全面推行以常住地登記為核心的居住證模式。最終的目的，是讓人口流動更加自由，並逐步完善外來人口缺少基本福利保障的問題。

這不能説不是好事，但如此一來，不同地區之間的馬太效應、大城市的虹吸效應必然加劇，促進超級都市圈成型。

下面給出一個假設模型（非強政策干預下）：

假設A、B兩市都有2萬人口，C市有20萬。

同樣10萬元，在兩個人手裏、在20個人之間交易，流通的速度相差非常之大。

人口少，錢的流通速度，即經濟效率就低。

同樣一個人，在A市10年賺100萬，在C市3年就能完成；即便後者的生活成本更高，剩餘的錢也必然更多。

既然如此，A市、B市的勞動力，自然會向C市靠攏。

結果是，C市人口越來越多，經濟越來越繁榮，資產價格越來越高。A、B兩市的人口，越來越少，經濟效率越來越低，進而導致槓桿收縮，隨之而來的就是融資困難，資產價格下跌。然後，人們更想逃離，加速以上的惡性循環不論經濟是否景氣，道理都是一樣。

最終的結果，是現有的幾大都市圈，將真正變為超級城市、人口規模極其龐大；與之相對的是，三四線城市、乃至鄉鎮地區，將越來越冷清。

而在人口急劇衰退的下沉地區，至少有兩個大概率預期：

1.螺旋下降。

人越來越少，預期需求和消費力越來越弱，投資自然也越來越少。

沒有投資就沒有就業，沒有就業會立刻影響到現在的消費，陷入惡性循環。

2.從合作轉向背叛。

亂罰款、亂收費等刮地皮式的背叛將越來越多；越下沉的地區，罰沒收入比將普遍越來越高。

殺雞取卵的行為，必然嚴重破壞投資、居住吸引力，加速資金和勞動力逃離。

同樣是個惡性循環。

以上兩種情況，是地方人口減少後，面對不可避免的衰退預期，而發生的現象。

近些年，這些現象在東北部分地區也有所體現，所以也被稱為「東北化」。在廣大西北、華北地區和華中地區也稍微有些苗頭了。一邊是大都市的虹吸效應不斷髮酵，另一邊又是下沉地區不斷把人往外趕。兩者相互作用。

預計接下來十幾二十年，如果沒有強政策調節的話，在幾個超級都市圈不斷壯大的同時，全國大部分地區都將不可避免陷進去。

可能的劇本

基於上面所説的情況，你覺得越來越膨脹的大學生羣體，最終歸宿在哪裏呢？別看着這些年，總有媒體鼓吹「逃離北上廣」。似乎只要逃走了，就能遠離內卷，享受更輕鬆的生活。對此，過來人只能給一句真誠的告誡：如果你家境一般，最好別回去。

至少未來十幾年的趨勢很明顯，繼續城市化依然是政策的主要目標之一，資金和人才必然繼續往一線城市集中。

對草根而言，如果為了追求安逸、逆勢而為，最終只是浪費自己寶貴的時間而已。大城市雖然越來越卷，完全説不上越來越好，但小地方只會越來越差。未來的劇情，日本早就上演過了。

據日本總務省的數據，2023年日本人口為12435.2萬人，比2022年減少59.5萬人，連續第17年負增長。但是，正如中國目前的情況，總人口減少的同時、核心都市圈人口卻在不斷增長。

比如東京都，人口接近1400萬人，連續28年正增長；整個「東京圈」的人口超過3700萬，佔全國人口的30%。僅次於東京圈的「京阪神都市圈」，人口超過1900萬；名古屋都市圈，人口超過900萬。日本一半的人口，都擠在這三個小點裏。

即便在「失去的二十年」中，社會進入低慾望，「上京」一詞，依然代表着希望。年輕人懷揣對大都市的憧憬，前仆後繼擠在東京闖蕩。

與之相對的，絕大多數非核心區域的城市、鄉鎮，人口老齡化極其嚴重、年輕人不斷流失、經濟發展喪失活力，荒涼程度遠超平均水平。

很難想象，以中國的人口規模，若有一半人口集中在幾大都市圈中，將擁擠到什麼程度。

即便除現有的珠三角、長三角、京津冀外，再塑造出幾個超大型都市圈，擁擠程度恐怕也遠不是日本東京可以比的。

最終的細節肯定是有差異的，但底層邏輯，是類似的。（全文完）