日本米價飆升近六成　創有紀錄以來新高　Sukiya牛丼年內兩度加價

香港人除了視日本為「鄉下」外，對日本米亦情有獨鍾。不過，今日（22日）據日本《共同社》報道，當地10月消費物價指數之中，米類價格較上年同期飆升58.9%，創下自1971年有紀錄以來最大升幅。



米價升幅創新高，除了因為2023年產的大米流通量減少外，今年產新米的生產成本和運輸費上漲，部分也反映在價格上。

另據日本傳媒指出，10月供應商出售給批發商的日本大米平均價格，因生產成本上升創下歷史新高，今年收穫的米價漲57%，達至每60公斤23820日圓（折合約1196港元），是自2006年農林水產省開始調查以來的最高價格，這亦將影響零售價格。

2023年產的日本米流通量減少。（資料圖片）

日本Sukiya牛丼今起加價 年內第二次

日本米價升至歷史新高，當地牛丼連鎖快餐店Sukiya將於今日（22日）起加價，這是Sukiya今年第二次加價，其中牛丼飯上調售價介乎10至50日圓（約1.01至2.51港元），加幅介乎3.17%至6.41%不等。

據日本放送協會（NHK）報道，由於本季新收穫的平均米價已上升至歷史最高水平，Sukiya母公司Zensho控股，一直採購「越光」及「一見鍾情等日本國產米，但因為米價持續高漲，所以決定調高中碗（並盛）牛丼飯含稅價到450日圓（約22.61港元），加幅約4.65%、大碗（大盛）加至650日圓（約32.67港元），升3.17%，及特大碗（特盛）上調至830日圓（約41.71港元），加幅約6.41%。

報道引述集團解釋，米價上漲是加價的主要原因。這次Sukiya繼今年4月後，第二次加價，亦是首次在1年內兩度上調牛丼飯價格。