新世界事隔21年再失藍籌光環　老牌公司被剔一樣活得精彩｜溫多娜

恒指季檢結果出爐！恒生指數公司今日（22日）公布咗一個重磅消息，就係新世界（0017）失去藍籌光環。娜娜好努力咁回想，今次其實就唔係佢哋第一次被剔出恒指成分股架啦，之前都試過！



話說，新世界發展喺1972年11月上市，第二年3月就獲納入恒生指數，之後一直持續維持藍籌地位30年，十分勁揪。不過，直至2003年6月，新世界首次被剔出恒指成分股以外，但兩年後強勢回歸，重新染藍到今時今日。

嗱，藍籌股被剔出恒生指數，咁當然有好多原因嘅。股票成交量同公司財務表現，都會左右到，當然，呢樣就留返畀專家分析喇。講真，恒指成分股最初以舊經濟股為主，隨著中國經濟改革開放，因應中資股抬頭，港股亦捲起「質變」浪潮，反映大市的恒指亦無可避免也開始大變革，大方向是走向中資、走向新經濟。

鄭家純多次重申，公司負債高，首要任務是積極把現金回籠。（資料圖片）

其實琴日（21日）新世界舉行股東周年大會，主席鄭家純都知公司有乜問題架啦。小股東追問集團會否回購股份、幾時重派股息，以及可否再提私有化新世界百貨中國（0825）。鄭家純都多次重申，由於公司「負債好高」，目前首要任務是積極把現金回籠，設法降低負債，任何要動用現金的其他活動如併購等，一律不作考慮。

不過又真係唔駛咁悲觀呀，話無影響雖然係不可能，至少在周一時，股價難免受到壓力。但其實之前都發生過，老牌公司失去藍籌地位，但一樣活得精彩。呢~都係老牌地產信置（0083）啫嘛，去年賺44億元，末期息43仙，公司仲有455億元淨現金揸手，一樣咁疏肝。國泰（0293）、東亞（0023）喺一眾小股民心目中，都依然好有份量。

更何況，又唔係被剔出恒指成分股後，就唔會再次獲納入，不論是長江基建（1038）或是聯想集團（0992），過去均曾失去藍籌的光環，結果仍然可以重新獲納入。反映出只要業績有成績，市場人士就不會遺忘。