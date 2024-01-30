恒指染藍死吻詛咒！　改革後九成新貴股價插水　專家拆解揀股盲點

恒指上周初跌穿15000點，點數回到1997年水平，震驚一眾股民！然而，相同的點數，有不一樣的「內涵」。自2020年以來恒指密密改革，藍籌數目持續增加，但量多未必質佳。據《香港01》統計發現，改革後的14次季檢所納入的39隻藍籌當中，有34隻、即87%的新貴，正式「染藍」後股價均見下跌，最差一隻更累挫逾93%。相關藍籌股價「唔爭氣」，對早已一蹶不振的恒指而言，可謂雪上加霜。



一眾專家分析，恒指最大改革遇上內地最差經濟，可謂「生不逢時」，例如不少藍籌新貴均為內地新經濟同消費類股份，易受國策拖累暴瀉。另外，目前恒指選股制度亦被指存在漏洞，例如要「強行」湊齊100隻藍籌；僅考慮過去一年市值、財務表現，偏向著重股份「短跑」爆發力，而非公司經營持久力等。在相關設計下，不少新藍籌容易有「虛火」，屢出現股價膨漲後迅速回落的情況，繼而衍生出「股一藍價便殘」的坊間傳說。



恒指上周初跌穿15000點，點數回到1997年水平。（資料圖片）

恒指06年迎國企 藍籌格局變、新經濟股崛起

恒指上周初時屢創新低，點數「回歸」1997年水平，然而相同的點數，背後「質地」早已不同。恒指成分股最初以舊經濟股為主，然後隨著中國經濟改革開放，因應中資股抬頭，港股亦捲起「質變」浪潮，反映大市的恒指亦無可避免也開始大變革，大方向是走向中資、走向新經濟。

恒指首次改革發生在2006年。當時，恒指首次將內地國企建行（0939）納入成份股中，同時宣布成份股數目，由33隻增至最多38隻，並採用流通市值加權法計算。當港股「中門大開」後，其後數年，名單持續擴容，內地股份佔比漸增，反映中資股在港股的影響力與日俱增。

到了2020年，恒指已有52隻成份股。值得關注的是，同年，恒指更首次將「同股不同權」公司及「第二上市」公司納入恒指，隨著阿里（9988）與小米（1810）加入，恒指格局悄變，新經濟股崛起。

《香港01》盤點六大重磅股份拖累恒指表現。（01製圖）

ATMX「染藍」 僅騰訊有進帳

論領軍新經濟股ATMX，股價卻非並駕齊驅。「資優生」騰訊（0700）早在2008年6月染藍，當日股價12.8元，而在恒指插穿15000點關口當日（22日），該股雖低見262.2元，但其15年間，在尚未計及拆股因素情況下，股價仍暴漲約20倍，實力相當。

然而餘下的「AMX」則淪「難兄難弟」，阿里與小米於2020年9月同批染藍，3個月後，美團（3690）亦緊隨成另一藍籌。然而現在，阿里、美團原本均高近300元的股價，雙雙大插至65元，挫逾75%；至於小米跌幅稍窄，卻亦有46%。

而在翌年，諮詢改革動作更密。2021年號稱半世紀來恒指最大改革中，恒指公司將單隻股份的權重，上限由10%降至8%、上市歷史要求將縮短至三個月，並改按照7個行業組別選出成分股。同時恒指亦設下目標，要在2022年中前將藍籌股「力谷」至80隻，最終更希望會固定為100隻。而於去年諮詢總中，恒指進一步指可將主要上市的外國公司，納入成份股選股範疇。

染藍「34跌5升」 碧服插得最甘跌逾9成

誠然，躋身成藍籌先決條件，是要在所有上市股份的總市值中，要名列前茅。另外，相關公司在所屬界別於恒指所佔的比重、成交量及財務表現等因素，亦是納入考量的部分因素。

不過據《香港01》統計，2020年恒指改革後所納入的藍籌新貴，迄今錄得「34跌5升」，不計除淨等因素，跌幅介乎0.9%至93.8%。其中，尤以碧桂園服務（6098）表現最差，股價至今大插93.8%；其次則為阿里健康（0241），暴瀉87.2%；李寧（2331）亦挫84.7%。當中，下跌的34隻成份股多為新經濟股，如中概科技股以及內地消費股，權重合高達32.8%。而相關藍籌股價「唔爭氣」，對一蹶不振的恒指而言，可謂雪上加霜。

反之，在2020年改革之後，被剔除的7隻股份中，4隻轉升。當中，「被搣柴」的太古（0019）最「爭氣」，兩年飆升36.1%，交通銀行（3328）亦揚近兩成。至於跌幅最狠的，則是因內房爆鑊而首當其衝的碧桂園（2007），其跌幅雖達39%，但仍比跑贏超過六成經改革後納入的新一批藍籌。

至於抵得過「魔咒」生還的5隻藍籌，以聯想集團（0992）踞首漲42%，其餘升幅只錄得單位數。值得一提的是，其中一隻錄升幅的中國神華（1088），曾於2020年9月的季檢中遭剔除，兩年後再獲「翻兜」，若計及其被剔除到至今股價，升幅更高達103.8%。

要在云云股份中躋身成藍籌先決條件，是要於所有上市公司總市值中名列前茅。（資料圖片）

關焯照︰過份進取 「強行」增加至100隻

面對恒指「異象」，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照分析指，恒指公司過份進取，「強行」將藍籌數目增加至100隻，當中要符合所要求的市值及成交量的本地股份，選擇已經不多，故若要數目達標，只能向內地股份「埋手」。

「但個問題係，恒指最大改革，之後撞正內地改革開放以嚟最差經濟，當中疫情肆虐，環球經濟差、內房又爆煲。尤其呢兩年入去嘅，好多都係有內地新經濟同消費背景嘅藍籌，所以易受中央唔同政策拖累，當然會跌得好肉酸。」

他又指，當部分股份剔出藍籌反有升幅，亦只是因為染藍時「炒到殘晒」，被踢後重返市場正常水平。

關焯照稱，恒指公司過份進取，「強行」將藍籌數目增加至100隻。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

徐家健︰選股設計上 一直存在問題

至於Orientis首席經濟師徐家健則同稱，2021年港股受內地經濟及中美關係轉差影響，一眾新藍籌可謂「生不逢時」，而「染藍」是祝福還屬詛咒，很主要看當時大市氣氛及表現而定。

但無可否認的是，恒指選股設計上，的確一直存在問題，如僅考慮過去一年市值、財務表現等，很容易只會著重相關股份「短跑」爆發力，而非公司經營持久力。同時，相關規定下，新納入的藍籌容易出現「虛火」，從而衍生出「股一藍價便殘」的坊間傳說。

徐家健認為恒指選股設計上，一直存在問題。（資料圖片）

伍禮賢︰揀股目的是使指數具代表性

不過，光大財富證券策略師伍禮賢則認為，恒指選擇藍籌的標準往往有三，包括所選股份需在行業內具有代表性；行業在當下經濟週期具備上行空間；個股本身需具備市值大、交投活躍等自身優勢。

他坦言，若評估恒指改革的成效，僅從大市表現而言，顯然「不算OK」，但恒指挑選藍籌目的，是為了使香港證券市場多元化，使指數具有代表性，可以令外國投資者買到具有代表性的中港股票，「佢哋唔係投行，亦都唔係分析師，所以唔需要考量納入時機係咪處於低位，有無彈高空間。」