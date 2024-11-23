馬時亨獲教大頒榮譽博士學位　寄語莘莘學子　竟說「不要學我」？

踏入11月是大學生行畢業禮的日子，讀四年書終可戴「四方帽」，同時也是社會賢達獲頒榮譽博士的時間。溫多娜知道，教大近日就向金融界猛人、前高官馬時亨授予榮譽博士學位。

教大近日向馬時亨授予榮譽博士學位。﹙教大影片截圖﹚

讀書曾「擔梯」 勸學生「不要學我」

本身已有不少呢類銜頭的馬時亨同溫多娜講，今次特別開心，意義重大，事關佢曾經擔任教大主席一職，同大學感情特別深厚，而且老師對佢人生特別重要。咁又係，馬時亨在港大讀書時，曾受教於經濟學名家陳坤耀教授足下，陳教授2007年榮休後，在馬時亨牽頭下，一群於1973年畢業的港大同窗特別成立基金，發起每年舉辦「陳坤耀傑出學人講座」，宣揚「尊師重道」精神，殊為難得。

教育講求春風化雨，作育英才，馬時亨在社會打拼多年，又有什麼錦囊畀學生呢？佢第一件事同溫多娜講，竟然是寄語學生「不要學佢」，必須努力讀書，勿辜負父母期望。

馬時亨解釋話，自己中四之前成日「擔梯」﹙成績好差﹚，直至中四先發力，最後有幸入到港大；有如此大改變，要多謝他母親，「中三升中四，我媽媽同我講，你有機會試升，應該勤力讀書，唔係等住做乞衣，咁我唔想做乞衣，咪勤力讀書！日日去大會堂圖書館溫書，竟然畀我考到幾科好好，最後入到港大﹗好好彩！」

在馬時亨牽頭下，一群於1973年畢業的港大同窗每年舉辦「陳坤耀傑出學人講座」，宣揚「尊師重道」精神。﹙港大相片﹚

另外，馬時亨亦勸勉畢業生應盡量找自己喜歡的工作做，盡力做到最好，方會有自豪感。他以張學友為例，起初做國泰但感覺「悶到死」，終走去唱歌，做到「歌神」，「你鍾意果樣嘢，永遠都好啲！」原來，馬時亨年輕時也想過做空少，仲打趣道︰「可以四圍飛，又識到靚女」，不過當時因為要養家，只能找「搵到食」的工作支持屋企，終成銀行家，「銀行請咗我，咪一路做銀行，都算緣份！」

今之馬時亨，當然不只「搵到食」，仲譜寫師獅子山下奮鬥的故事，可謂名利兼收，因此他也呼籲大家，如果有能力及時間應多多回饋社會，心中富有同樣重要。