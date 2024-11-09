鄭志剛神隱43日終「上水」　剃鬚新Look掟豆袋一擊即中｜溫多娜

曾被視為新世界（0017）第三代接班人、44歲的鄭志剛（Adrian），自9月26日辭去集團行政總裁以及新世界系多間公司的管理層職務後，行動轉趨低調，同時更絕迹各大社交平台。不過，今晚（9日）娜娜就發現，Adrian喺IG上載咗一條自己喺潮流文化音樂節「Hypefest Hong Kong」嘅短片，呢個亦都係繼佢喺新世界業績會上發表臨別感言之後，神隱43日再度「上水」。



雖然無見個幾月，但Adrian似乎懶理外界閒言，一樣咁神采飛揚，最特別嘅係，佢終於剃咗鬚，用新Look示人，果然寧舍精神爽利呀吓。其實，今次佢係以文化藝術盛事委員會主席身份撐場同埋致辭，仲話呢個活動係繼美國紐約、河北秦皇島及杭州等地成功舉辦後，首度登陸香港。

掟豆袋一擊即中

佢就形容今次活動入面，邀請咗不同地方人士體驗香港嘅創意，除咗可以鞏固本港作為文化交流燈塔嘅地位，同時亦有助培養本地創意人才。佢仲話，之後會繼續吸引更多創新的藝術和文化活動嚟香港舉辦添呀。

而致辭之後，Adrian仲滿場飛，同身邊人雞啄唔斷，跟住去咗一個攤位玩掟豆袋，仲一擊即中，心情勁靚呀。