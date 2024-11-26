基建債｜保底息3.5厘略勝定存　專家覺「雞肋」籲人均最多申20手

港府發行的基礎建設零售債券﹙下稱「基建債」﹚周二（11月26日）起公開認購，保底息為3.5厘，略高於市面長期定存息，但大幅低於去年零售綠債的4.75厘，而市面也有不少利息水平相若或更高的存款及債券投資選擇，例如貨幣基金及證券行活期戶口優惠。有分析認為，此次基建債對於投資者的感覺可能較為「雞肋」，料認購人數有機會會低於去年綠債的32萬人。唯一好處是能夠在目前減息的環境下，鎖定利息回報長達3年，若投資者若有意認購，建議可認購15至20手。



基礎建設零售債券，今起公開認購，保底息為3.5厘，略高於市面長期定存息，但市面有不少利息相若或更高的存款及債券投資選擇。（資料圖片）

1年期定存以富邦3.2厘為全港最高

該次基建債目標發行額為200億元，但可酌情加碼至250億元，入場門欄一手一萬元，上限為100手。認購截至12月6日（星期五）下午2點，12月13日公佈分配結果，發行日期為17日，首掛日子為18日。

美國聯儲局9月以來已減息兩次，香港銀行的長期定存息也已回落至3厘左右或以下，目前1年期港元定存息最高的為富邦銀行的3.2厘，起存門欄為50萬元。不過，由於基建債開售加上臨近年底，也有不少銀行上調中短期定存息迎戰，不少利息水平並高於基建債保底息3.5厘。

例如創興銀行3個月港元定存息率最高5厘，但只限由指定外幣兌換成港元、再開立定期存款，起存額需20萬港元。該行並推出快閃優惠，即日起至下月13日，客戶透過分行以新資金開立300萬元或上定存，可享有3.9厘優惠。全新客戶做3個月定存可享最高3.8厘，起存額50萬元，並需完成任何2個或以上的指定任務。另外，華僑銀行3個月定存息也高4厘，但起存門檻高達500萬元。

1由於基建債開售加上臨近年底，也有不少銀行上調中短期定存息迎戰，不少利息水平並高於基建債保底息3.5厘，1年期港元定存息最高的為富邦銀行的3.2厘。（資料圖片）

市場反應料不如去年零售綠債

信誠證券聯席董事張智威表示，今次基建債保底息僅有3.5厘，與銀行定存相若，感覺吸引力有限。而事實上，有不少證券行提供的活期戶口利息也高達逾3厘。基建債唯一好處是能夠在目前減息的環境下，鎖定利息回報長達3年。故此，建議手頭有閒置資金的投資者可考慮認購，並不建議「瞓身」去認購，人均可認購15手。

致富證券董事及證券業務部主管郭家安也表示，此次基建債對於投資者的感覺可能較為「雞肋」，料認購人數有機會會低於去年零售綠債的32萬人。但投資者若有意認購，建議可認購10至20手。

二手市場出售或賺息蝕價

他指出，此次基建債保底息僅有3 .5厘，低於銀債4厘以及去年零售綠債的4.75厘，市面上銀行定存息也有相若或較高選擇，但定存期會較短，相較基建債則能鎖息3年，並能隨時在二手市場出售，具備靈活性。不過，也需要留意特朗普明年回朝，料推刺激經濟政策，美國聯儲局減息步伐或不如預期，屆時或導致基建債在二手市場的價格下跌，令投資者賺息蝕價。

除了定存，市面上類近基建債產品的還有美國國債及貨幣基金，不過，前者由於以美元計價，需要留意相關匯兌風險，若果有意繼續持有港元，基建債仍可考慮。於此同時，貨幣基金目前也提供逾3厘息回報，投資者也可以考慮。

郭家安表示，基建債設有二手市場具備靈活性，但特朗普明年回朝令減息步伐或不如預期，屆時或導致基建債價格下跌，令投資者賺息蝕價。

料多吸引長期投資者首掛價格企穩

與零售綠債一樣，基建債也將設有二手市場，並將於美國議息前夕（12月18日）首掛。郭家安表示，由於基建債保底息與目前市場定存息相若，短炒誘因有限，預計認購的將多為長期投資者。而市場預期聯儲局12月將進一步減息25點子，除非聯儲局突然按兵不動，不然基建債首掛料價格會較為平穩。

中銀香港個金產品總經理周國昌早前則表示，目前定存息率已回落到3厘左右的水平，加上市場預期聯儲局將繼續減息，此次基建零售債可助市民鎖定較高回報，因此相信此次申請人數及認購額度將高於去年零售綠債的水平，建議資金充裕的市民可考慮認購15至20手。

沽綠債換馬專家意見不一

至於會否建議手頭資金不足的老友記，透過沽出早期較低息的綠債來認購新一批銀債，郭家安就認為，投資者可以考慮，雖然較為低息的綠債孳息率有所上升，但就快到期，相較基建債能夠縮定相若利息回報較長時間。張致威就並不建議，因本身已不適宜「訓身」認購，沽出早批綠債價格低於票面價已涉及虧損，另還要計算相關交易費用。

截至昨日﹙收市，於2025年到期的綠色債券（4252）報99.35元，略低於發行價，該批綠債保底息僅有2.5厘，計及差價到期孳息率已升至4%。至於2026年到期的綠債（4273）為去年發行，保底息高達4.75厘，價格已升至103.65元。