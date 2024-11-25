陳茂波﹕香港成內地企業出海首選地　續推動證券及金融市場改革

首屆粵港澳大灣區上市公司高峰論壇今日（25日）舉行，財政司司長陳茂波致詞時表示，地緣政治陰霾下，內地企業到西方市場籌融資，面對前所未有的挑戰，香港會因應形勢，推動更多證券和金融市場改革，以滙聚更多海內外資金。



陳茂波指出，香港已就上市規則作出改革，在債券、綠色金融等方面，於亞洲處於領先地位；本港是全國企業出海的首選基地，儘管國際貿易環境複雜多變，不少內地企業已因應時勢，將產業鏈和供應鏈布局，調整至全球南方和「一帶一路」國家，過程中，企業需要香港為項目和貿易融資，以及提供專業服務，資金和人才亦滙聚香港。

他稱，香港將會更好發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，積極深化與東南亞和中東等新興市場的關係，以開拓更多新資金來源；當局會繼續推動簽訂更多《自由貿易協定》，並會組織更多香港及大灣區商務代表團走出去，亦會促進更多不同新興市場代表團來港。

11月25日，財政司司長陳茂波出席粵港澳大灣區上市公司高峰論壇。（蘇煒然攝）

大灣區內累計已誕生5000間上市公司

陳茂波表示，大灣區是內地經濟活動最強、開放程度最高的地區之一，國企民企都蓬勃發展，創科能力強，大灣區至今已誕生5,000家上市公司；國家支持內地企業進軍海外，預期大灣區企業將會在國家開放戰略中扮演「排頭兵」的角色，香港在大灣區企業國際化的發展進程中，可以為內地企業提供國際化、高質量、全條鏈、綠色籌融資等服務。