金管局推數碼債券資助計劃每筆最高獲250萬元　將探索零售市場

金管局今日推出數碼債券資助計劃，並發佈計劃指引。資助計劃即日起開始接受申請，初步為期三年。每筆合資格發行可獲最高250萬港元資助。



金管局助理總裁許懷志表示，金管局去年及今年初協助政府發行了兩批代幣化綠色債券，預計明年會發行第三筆代幣化模式的政府債券，並希望會加入新的元素。於此同時，也會希望試行將現有債券代幣化，測試二級市場交易，希望能夠幫助提升流動性。至於代幣化債券何時會推廣至零售投資者，他就相信仍需時，因涉及金融基建更新，涉及龐大成本。



余偉文發文表示，關於代幣化債券下一步工作，將包括零售市場。（資料圖片）

明年擬發行第三筆代幣化政府債券

金管局總裁余偉文發文表示，關於代幣化債券下一步工作，將包括零售市場，分布式分類帳技術（DLT）技術能夠將擁有權拆細，或可令零售投資者更易參與債券市場。零售代幣化綠債概念，已透過金管局與國際結算銀行合作項目進行測試。要實現這個概念，還需要多花時間及多做功夫，當中涉及法律、科技和操作層面的不少具體環節，有一定的複雜性。儘管如此，金管局將繼續努力，與業界探索各種可能方案，尋求在零售層面同樣有新的突破。

是次數碼債券資助計劃申請人資格要求主要圍繞相關發行及團隊的香港元素，例如數碼資產平台及相關服務提供者在香港的業務及人員規模，以培育本地數碼資產生態系統。債券的發行規模及投資者參與度等，以擴大香港的數碼證券市場規模，提升市場流動性及可擴展性。

望鼓勵全球銀行有更多相關人才來香港

許懷志表示，希望申請機制能夠鼓勵全球銀行有更多相關人才前來香港，而每個申請人3年內最多能夠申請該計劃兩次，申請發行債券規模需要為至少10億港元，若果少於該水平，則也可獲得一半資助，即125萬元。至於參與的投資者數目要求也至少為5個，若果少於該數目，也能夠獲得一半資助。

金管局早年推出Evergreen項目，以探索、展示及提升代幣化技術在資本市場應用。去年協助政府發行的為首批代幣化綠色債券，將DLT應用於發行、二級市場買賣、派息及債券贖回等，而今年初發行的為全球首批多幣種數碼，發行額約60億元，為首批的6倍，融入多項創新包括以現有基建開拓新投資參與渠道等。

推廣至零售投資者相信仍需時

余偉文表示，下一步將專注互操作性、二級市場及抵押品可能性及零售市場範疇的工作。在互操作性方面，要進一步擴展市場，往往取決於不同基建和平台之間能在多大程度上互通。例如，共用機器可讀語言，能促進市場流程在不同系統之間的直通處理。在基建層面，數碼基建和現有基建之間的融合，亦有助促進不同操作系統之間的互聯互通。就此將會透過CMU系統與滙豐的數碼資產平台合作關係，支持更多數碼債券在香港發行。金管局亦正與其他市場參與者一起探討不同平台和系統之間的聯通性，望匯聚市場各方的流動性。

二級市場及抵押品可用性方面，二級市場的應用（例如以數碼債券作為回購融資抵押品）有助提升數碼債券的吸引力及需求。為了建立充足和穩定的數碼債券供應，除推動發行更多這類債券外，金管局亦會探討將已發行的傳統債券代幣化的可行性，以擴充市場的抵押品池。要發揮先行作用，金管局會研究先從政府債券做起。

另外，金管局目前有兩個有關代幣化商業應用的項目，即Evergreen項目和Ensemble 項目。這兩個項目既並行也交集，以更深入及全面地探討代幣化在不同範疇的應用。前者集中於較早呈現潛力的債券市場上，而後者則透過創新的金融市場基建，支持香港代幣化市場的發展，並與業界探討代幣化的用例，包括定息收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融，以及貿易和供應鏈融資這四個範疇，並初步集中於以代幣化存款作為代幣化資產交易的結算方式。兩個項目可產生協同效應，這會是金管局進一步探討的方向。