2030年將達10萬架！飛行的士Taxi及家庭小飛機　低空經濟多股漲停

今日，低空經濟板塊表現活躍，多隻個股漲停。中崙新材20CM漲停，興圖新材、航天宏圖漲超11%，星網宇達、中國衞通、中國衞星等漲停，東方通漲超9%，縱橫通信、萊斯信息漲超8%，宗申動力、中航電測漲超6%，萬豐奧威漲超5%。

到2030年，將有10萬架eVTOL進入家庭或成為空中的士近期，低空經濟迎來了一系列的大消息，行業發展進一步加快。

今日，中國低空經濟聯盟發佈《低空經濟發展趨勢報告》，報告指出，eVTOL的價格有望逐步降低，到2030年，將可能有10萬架進入家庭或成為空中的士。

一、無人機將無處不在，成為物流快遞、農林植保、應急搶險、城市管理、電力巡檢、線路巡查、旅遊觀光的主要工具；

二、隨着人工智能、人機交互、路網雲等新技術的完善和成熟，空中飛行器也將全面普及無人駕駛技術；

三、大概兩三年以後，我國主要大城市的空中交通網絡和地面飛行服務設施將基本建成，eVTOL也將大批量商業化。eVTOL的市場價格也將從千萬逐漸降低，到2030年，四五座的eVTOL有望保持在兩三百萬價格區間，將可能有10萬架eVTOL進入家庭或成為空中的士。

「空中的士」億航EH216-S無人駕駛載人航空器。（影片截圖）

報告還指出，幾年後，低空飛行器硬件行業的競爭將非常殘酷，產品迭代加快。

目前，我國無人機企業數量已超萬家，規模以上的無人機企業超過2000多家，將有一大半無人機企業在競爭中被淘汰。

同時，國內已經或正在進入eVTOL領域的企業超過百家，全球超過千家，但具備一定基礎和實力的eVTOL企業不到10家。

同時，《學習時報》發文稱，對於正處在發展初期的低空經濟而言，避免資本「短視」現象，營造持續健康的投資環境，急需「耐心資本」的助力與呵護。

此前11月18日，中國航空運輸協會通航業務部主任孫衞國透露，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點，將600米以下空域授權部分地方政府，第一批城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。

近日，全國首例縣級低空經濟特許經營權轉讓正式誕生。11月26日，濟南公共資源交易中心官網發佈了《平陰縣低空經濟特許經營權出讓項目中標公告》。

據招標信息顯示，中標單位為山東金宇通用航空有限公司，系當地財政局獨資企業，項目為出讓平陰縣低空經濟30年特許經營權，特許經營者在特許經營期內負責低空經濟的運營和維護，提供飛行執照駕培等服務，合同履行期限為30年，中標金額為9.24億元。

萬億市場規模

今年，被稱為中國的「低空經濟元年」。3月，低空經濟作為「新增長引擎」寫入政府工作報告，被定義為戰略性新興產業之一。

隨後，工信部、科技部、財政部和民航局在3月底聯合發佈《通用航空裝備創新應用實施方案（2024‑2030年）》，提出到2030年，低空經濟將達萬億級市場規模，並制定了五大重點任務和20項具體工作部署。

在國家層面的推動下，全國各地紛紛發文支持低空經濟政策，吸引企業和資本入局飛行汽車、eVTOL等。

據中國民航局的數據，預計到2025年我國低空經濟的市場規模將達到1.5萬億元，到2035年更有望達到3.5萬億元。

投資上，開源證券認為，低空經濟已經迎來從宏觀（國家層面產業規劃、空域管理）到中觀（各地地方補貼）再到微觀（基建招標、應用場景打造）的縱向落地，建議關注後續板塊行情。

1）低空製造：萬豐奧威、宗申動力、卧龍電驅、綠能慧充、紫江企業、藍海華騰等；

2）低空基建：萊斯信息、深城交、中科星圖、蘇交科、華設集團等；

3）低空運營：中信海直、西域旅遊、嶺南股份等。