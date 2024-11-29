一簽多行｜莎莎飆6%　12.1起深圳居民赴港旅遊一簽多行

經國務院批准，中國出入境管理局決定，12月1 日起深圳市實施旅遊「一簽多行」，在一年內可不限次數往來香港、每次在香港逗留不超過七天。



自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽注。在1年內的每周可前往澳門一次，每次在澳門逗留不超過7天。橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人，可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過7天。



消息公布後，投資市場反應正面。截至上午9時32分，周大福（1929）升1%﹑大家樂（0341）無升跌﹑莎莎國際（0178）飆6%，堡獅龍（0592）升1.1%。

中國出入境管理局表示，經國務院批准、決定在深圳市實施赴香港旅遊「一簽多行」，在珠海市實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。

自2024年12月1日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人，可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。

自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽注。在1年內的每周可前往澳門一次，每次在澳門逗留不超過7天。

橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人，可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過7天。

深圳市、珠海市和橫琴粵澳深度合作區符合條件居民或居住證持有人，可以向當地公安機關出入境管理機構提交申請。自12 月1 圼僎，深圳市公安機關出入境管理機構不再受理赴香港「一周一行」簽注申請，已簽發的「一周一行」簽注仍在有效期內的可繼續使用。