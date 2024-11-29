12.1起深圳居民赴港旅遊一簽多行　珠海居民明年赴澳旅遊一周一行

經國務院批准，中國出入境管理局決定，12月1 日起深圳市實施旅遊「一簽多行」，在一年內可不限次數往來香港、每次在香港逗留不超過七天。



自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽注。在1年內的每周可前往澳門一次，每次在澳門逗留不超過7天。橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人，可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過7天。



今年12.1起深圳居民赴港旅遊一簽多行（資料圖片/蘇煒然攝）

今年12.1起深圳居民赴港旅遊一簽多行（資料圖片/蘇煒然攝）

中國出入境管理局表示，經國務院批准、決定在深圳市實施赴香港旅遊「一簽多行」，在珠海市實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。

自2024年12月1日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人，可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。

自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽注。在1年內的每周可前往澳門一次，每次在澳門逗留不超過7天。

橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人，可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過7天。

深圳市、珠海市和橫琴粵澳深度合作區符合條件居民或居住證持有人，可以向當地公安機關出入境管理機構提交申請。自12 月1 圼僎，深圳市公安機關出入境管理機構不再受理赴香港「一周一行」簽注申請，已簽發的「一周一行」簽注仍在有效期內的可繼續使用。

內地五一黃金周一連五日假期，首日早上天氣有雨，5月1日位於深圳灣口岸的出入境位置人流暢通，未見擁擠。（資料圖片/蘇煒然攝）

李家超在任內第三份施政報告指，為增加入境旅客，政府已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。而中央政府有關部門表示將積極研究加速推進。