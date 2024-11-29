新世界突停牌　再傳高層變動　彭博﹕行政總裁馬紹祥料將卸任

新世界（0017）再傳出有高層人士變動。據《彭博》引述消息人士報道，新世界行政總裁馬紹祥料卸任。受到有關消息拖累，新世界瀉6%後，於下午2時20分停牌。



報道引述知情人士稱，新世界發展行政總裁馬紹祥料將卸任，這是這家陷入領導困境的香港房企另一個戲劇性進展。

報道又引述知情人士稱，該公司預計最早將於周五下午就馬紹祥的卸任發表聲明，知情人士因討論未公開事務而要求匿名。

新世界沒有立即回應置評請求。

馬紹祥（圖左二）在今年9月26日，接替鄭志剛（圖右二）出任新世界行政總裁。

新世界在今年9月26日時宣布，委任馬紹祥為行政總裁，以接替轉任非執行副主席鄭志剛。

馬紹祥2個月時才出任CEO一職

今年初加入新世界的馬紹祥是工程師出身，曾是本港著名建築工程公司的AECOM公司亞太區土木及基礎設施執行副總裁，2013年獲委任為首位發展局副局長，2017年2月升至發展局局長。其後他離開政府，2018年加入當時仍是新世界旗下的新創建﹙0659﹚，出任首席營運總監，翌年更升任新創建行政總裁。

到了今年初，馬紹祥「過檔」新世界，出任首席營運總監，主力協助集團處理集團香港業務的日常管理及營運。近年，新世界力拓北部都會區，與中資企業簽合作協議，料馬紹祥掌舵後，在這方面有不少發揮。