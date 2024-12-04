滴灌通李小加︰自有資金投資期結束　「滴灌之星」打開微企融資路

由港交所 （0388） 前行政總裁李小加有份創立的滴灌通在2021年成立以來發展迅速。李小加接受《香港01》訪問表示，全新的市場系統「滴灌之星」為小微企業提供「上市」途徑，目前自有資金投資期已結束，累計投資44億元已收回一半，料預計餘下約20億元資金在未來的兩年半內逐步收回。



滴灌通每日收入分成憑證（DRO）產品已退出歷史舞台，並於9月推出整體市場系統「滴灌之星」，包含五個核心元素：RBO、SPV、SPAC、ETF和RBU，分別對應傳統上市公司的股東權益、上市公司本身、傳統上市投資基金，以及交易所指數基金和上市主體的股票。

滴灌通於9月推出整體市場系統「滴灌之星」。（資料圖片）

近兩年實驗後 找到了規律

李小加稱，通過近兩年的實驗，「我們找到了規律，形成了規則」，產品進一步改善，訂立風險系數、估值引擎和會計準則，並將其包含在「滴灌之星」，「這個新系統就是對我們前期的全面總結。」

受眾方面，李小加表示，主要有兩類公司，一類是透過「滴灌之星」融資，即資金的需求者SPV，包括各種各樣的中小微企業。目前融資需求最多的還是內地企業，「因為內地的需求是最旺盛，但將來在東南亞、墨西哥等都會有非常大的需求，有可能是千行萬業」，而這些企業的生意周期較短，但任何一段的生意周期都有可能成為融資標的，這種在傳統金融是沒有辦法投資的，「滴灌之星」為它們打開「上市」之路。

他續指，另一類的上市體是投資公司，即SPAC，「他們有能力去認知和識別哪一種收入分成的企業更好，怎麼去投資」，但只面向機構投資者和專業投資者，發展初期不擴大至散户，「我們這種新的市場，要把門檻做得很低的話，就意味着，他的披露水平和信息水平，是一般的投資者不熟悉的。」

李小加表示，通過近兩年的實驗，產品進一步改善，訂立風險系數、估值引擎和會計準則，並將其包含在「滴灌之星」。（資料圖片）

自有資金已收回一半 暫無融資需求

資金方面，李小加稱，滴灌通前期用自有資金直接投資來引領，累計投資44億元，已收回約20億元，預計餘下約20億元資金在未來的兩年半內逐步收回，「由於經濟形勢較差，投資收回速度看起來會慢一些，但按投資規劃來說，是及格到良好之間。」

他又指，自有資金投資期已結束，「接下來是讓投資者根據這種新的模式來投資，讓融資者按照這種新的模式來進行融資。我們以後就專職裁判員了」，相當於「打樣車」是優秀的，但要思考如何全面量產，強調建設市場並非朝夕能成的事。

李小加表示，目前沒有大規模資本開支的需求，滴灌通中短期沒有融資需求，但是公司正向海外發展，「將來是不是有可能購買其他交易平台？（只能說）現在還看不到」，另外，公司有逾100名員工，未有計劃調整。